Bestens in Schuss: Schäffern gelingt es auch in Neudau voll abzuräumen!

Details Samstag, 03. Oktober 2020 14:42

Vor heimischer Kulisse traf am Freitag der Tabellenvierte der SV Putz Möbel Neudau in der 6. Runde der 1. Klasse Ost A auf den Tabellenzweiten den USC RB Schäffern. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit 1:0 zugunsten von Neudau. Diesmal aber kann sich die Zingl-Truppe durchsetzen. Was gleichbedeutend damit ist, dass Schäffern aus 6 Spielen ganz starke 15 Punkte verbuchen kann. Demnach deutet viel darauf hin, dass man Hofkirchen den Kampf um den Titel angesagt hat. Neudau hält nun nach 5 Spielen bei 9 Zählern. Der Spielleiter war Herbert Klamminger - 100 Zuseher waren mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Schäffern erweist sich als effizient

Zu Beginn der Begegnung gelingt es Neudau hervorragend, den spielstarken Gästen die Stirn zu bieten. Gelingt es Schäffern doch einmal gefährlich in das letzte Drittel vorzustoßen, verfügt der Gastgeber mit Gabor Nemesi über noch einen verlässlichen Torhüter. So kommt es, dass man auch längere Zeit die Null halten kann. Es gelingt auch desöfteren selber gefährliche Nadelstiche zu setzen. Demnach schaffen es die Ziegner-Schützlinge in der ersten halben Stunde hervorragend, mit der nötigen Balance, das Spiel entsprechend offen zu gestalten. Aber in der 28. Minute kommt es dann zum 0:1. Der 35-jährige Ungar Attila Csiszar kann sich dabei in die Schützenliste eintragen - zugleich dann auch der Halbzeitstand.

Neudau hat knapp das Nachsehen

Auch der zweite Durchgang, insgesamt kommt es neben dem Ausschluss noch zu sechs Verwarnungen, verläuft dann weitgehendst ausgeglichen. Aber wie schon in der ersten Hälfte, erweist sich auch diesmal, Schäffern, vor des Gegners Tor, als das abgebrühtere Team. In der 58. Minute schnürt Attila Csiszar seinen Dopplpack. Das 0:2 nimmt den Hausherren dann doch den Wind aus den Segeln. Es gelingt Neudau zwar zwei Minuten später durch Rajmund Nemeth auf 1:2 zu verkürzen. Was aber nichts daran ändert, dass nun die Gäste das Heft in der Hand haben. In der 82. Minute können sich in Unterzahl spielende Gäste, der Spieler Höfler sieht in der 67. Minute die Rote Karte, für ihre getätigten Bemühungen belohnen. Boris Vidovic tritt zum 1:3-Spielendstand.

SV NEUDAU - USC SCHÄFFERN 1:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (28. Csiszar), 0:2 (58. Csiszar), 1:2 (60. Nemeth), 1:3 (82. Vidovic)

Rote Karte: Höfler (67. Schäffern)

by: Ligaportal/Roo