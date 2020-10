Rundenhammer: Schönegg fügt Mitstreiter Hofkirchen die zweite Pleite zu!

Details Sonntag, 25. Oktober 2020 15:51

Am Samstag durften sich die Besucher in der 1. Klasse Ost A auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams den UFC Schönegg und den USV RB Gaugl Hofkirchen freuen. Man durfte gespannt sein, wer dieses Sechs-Punkte-Spiel für sich entscheiden wird. Dabei gelang es der Höllerbauer-Truppe, sich knapp aber doch durchzusetzen. Was soviel heißt, dass Schönegg nun nach 9 Spielen bei 21 Punkten hält. Genauso viele wie die Spörk-Schützlinge, die trotz dieser Leermeldung vorne in der Tabelle mitmischen. Der Spielleiter war Thomas Ofner, assistiert wurde er von Horst Edler - 70 Zuseher waren mit von der Partie.

Es kommt zu einer kurzweiligen Partie

Vom Start weg hält das Spitzenspiel, was es im Vorfeld versprochen hat. Beide Teams sind danach ausgerichtet, drei Punkte einzufahren. Fußballerherz was willst du mehr! Gästespieler Horvath sorgt für den ersten Aufreger. Er läuft auf Keeper Feiner zu, scheitert aber letztlich an diesen. Nachfolgend ist es Schönegg, das für Akzente sorgen kann. Aber mit vereinten Kräften gelingt es Hofkirchen vorerst, möglichen Schaden abzuwenden. Gegen das Führungstor in der 22. Minute ist dann aber kein Kraut gewachsen. Ein Schantl-Hammer kracht an die Querlatte Stefan Lechner, seit der 5. Minute im Spiel, antizipiert am schnellsten und köpfelt zum 1:0 ein. In der 34. Minute holt sich dann der Spieler Nagy wegen Kritik die Gelb/Rote Ampelkarte ab. Damit erweist er seinen Kollegen einen Bärendienst. Denn in Unterzahl wird es dann für Hofkirchen noch ein Stück weit komplizierter. 43. Minute: Nach Feiner-Assist ist es Marco Reiböck, der aus kurzer Distanz zum 2:0 trifft. Aber im Gegenstoß können die Gäste ebenso anschreiben. Nach einem Getümmel im Strafraum ist es Peter Horvath, der für den 2:1-Halbzeitstand Sorge trägt.

Schönegg hat die Nase knapp vorne

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es neben den zwei Ausschlüssen noch zu 7 Verwarnungen, bekommen die wenigen Zuseher einen attraktiven Unterklassen-Kick präsentiert. Bauernhofer und Schantl auf Seiten des Gastgebers finden nach Wiederbeginn die ersten Möglichkeiten vor. Aber Gäste-Torhüter Spindler hält seine Farben mit starken Reaktionen im Spiel. Aber in der 59. Minute raschelt es im Gebälk. Bauernhofer mit der perfekten Vorarbeit, er setzt sich mit viel Speed und technischer Perfektion auf der linken Seite durch und bringt den Ball in den Strafraum auf Reiböck, der sich den Ball kurz mitnimmt und cool zum 3:1 abschließt. Was dann doch so etwas wie die Vorentscheidung war. Wenngleich aufgeben für Hofkirchen keine Option darstellt. 81. Minute: Horvath trifft zum zweiten Mal, per Hand-Elfmeter verkürzt er auf 3:2. Aber gegen 9 Gegenspieler, Brzin sieht in der 90. Minute ebenso Gelb/Rot, reicht es dann zu guter Letzt zum 3:2-Spielendstand.

UFC SCHÖNEGG - USV HOFKIRCHEN 3:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (22. Lechner), 2:0 (43. Reiböck), 2:1 (44. Horvath), 3:1 (59. Reiböck), 3:2 (81. Horvath/Elfer)

Gelb/Rote Karten: Nagy (34. Hofkirchen), Brzin (90. Hofkirchen)

