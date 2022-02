Freude am Tun: Vornholz trotz mäßigen Erfolgs mit Feuereifer bei der Sache

Details Mittwoch, 02. Februar 2022 06:21

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der 1. Klasse Ost A lacht nach der Herbstrunde der UFC Schönegg. Dahinter folgt mit bereits einem 5-Punkte-Rückstand der USC RB Schäffern. Mit einem Respektabstand sind dann der SV Putz Möbel Neudau und der UFC Wenigzell die beiden ersten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinharter Kampf, um den Titel bzw. um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Der USC Vornholz ist mit nur 3 Punkten aus 11 Partien am verbesserungsfähigen 11. bzw. vorletzten Tabellenplatz zu finden. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Vornholz-Sektionsleiter Roland Lechner stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Roland Lechner: "Mit dem Herbstdurchgang kann man ganz und gar nicht zufrieden sein 3 Punkte aus 11 Spielen ist doch des Guten zuwenig!"

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Roland Lechner: Aufgrund von Gegentoren und Punkten gilt es überall den Hebel anzusetzen Offensiv wie auch defensiv."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Roland Lechner "Abgänge gibt es keine. Ein neuer Torwart wurde verpflichtet außerdem konnten wir 2 erfahrene Spieler ins Boot holen eventuell werden wir uns noch um einen Stürmer umsehen,§

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Roland Lechner: "Vor allen in der Offensive wäre Verstärkung angebracht."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Roland Lechner: "Nein Gott sei Dank sind alle fit."

Beim USC Vornholz gerät trotz der Negativserie, der Spaß am Fußball nicht in drn Hintergrund.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Roland Lechner: Am 15 Jänner wurde ins allgemeine Lauftraining/Hallentraining gestartet Anfang Februar geht's dann auf den Kunstrasen und in die Testspiele

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Roland Lechner: Ganz klar ist soviele Punkte wie möglich zu holen und den einen oder anderen Platz gut zu machen!!!

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Roland Lechner: Eine 2G Regelung halte ich im Kontaktsport für sehr wahrscheinlich ist für uns aber kein Problem weil alle geimpft/genesen sind

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Roland Lechner: "Ganz klar Schönegg oder Schäffern."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Roland Lechner: "Es wird ein harter Weg fürs Nationalteam aber ich lasse mich gerne überraschen."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Roland Lechner: "Startrainer haben wir bereits, Messi oder Lewandowski würden wir nicht ausschlagen!!

Bild: USC Vornholz

© Robert Tafeit