Dem Titel entgegen: Schönegg lässt sich auch von Buch/St. Magdalena nicht ärgern

Details Samstag, 23. April 2022 19:38

Der UFC Schönegg setzte sich standesgemäß gegen den SV Buch/St. Magdalena mit 4:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Schönegg kassierte Buch/St. Magdalena eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte UFC Schönegg Buch/St. Magd. mit einem beeindruckenden 5:0 vom Feld gefegt.

Der Leader lässt Ball und Gegner laufen

Für das erste Tor sorgte Christoph Kielnhofer. In der 26. Minute traf der Spieler von Schönegg ins Schwarze. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Tobias Bauernhofer die Führung des Ligaprimus aus. Nach dem souveränen Auftreten der Gäste überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Der Hausherr steht auf verlorenen Posten

Mit dem 3:0 durch Fabian Halper schien die Partie bereits in der 46. Minute mit UFC Schönegg einen sicheren Sieger zu haben. UFC Schönegg überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (56.). Letztlich fuhr Schönegg einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

SV Buch/St. Magdalena nimmt mit 22 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Der Angriff ist bei der Heimmannschaft die Problemzone. Nur 24 Treffer erzielte Buch/St. Magdalena bislang. Sieben Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Buch/St. Magd. momentan auf dem Konto. SV Buch/St. Magdalena baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Buch/St. Magdalena hält UFC Schönegg auch in der Tabelle gut im Rennen. Mit nur sechs Gegentoren hat Schönegg die beste Defensive der 1. Klasse Ost A. UFC Schönegg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Zuletzt lief es erfreulich für Schönegg, was 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist Buch/St. Magd. zur Zweitvertretung von SG Wechselland/Dechantskirchen, am gleichen Tag begrüßt UFC Schönegg USC Vornholz vor heimischem Publikum.

Startformationen:

Buch/St.Magdalena: David Marton, Stefan Altmann, Roland Nemeth, Julian Keller, Thomas Georg Jeitler, Daniel - Helmut Altmann, Krisztian Kottan, Marijan Vukovic, Michael Matejka, Dominic Kirchsteiger (K), Lukas Schmallegger

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Jakob Narrnhofer, Fabian Halper, Christoph Kielnhofer (K), Markus Mitteregger, Marco Reiböck, Mario Berghofer



Sportplatz Unterrohr, 150 Zuseher, SR: Helmut Nestler

© Robert Tafeit

1. Klasse Ost A: SV Buch/St. Magdalena – UFC Schönegg, 0:4 (0:3)

56 Marco Reiboeck 0:4

46 Fabian Halper 0:3

44 Tobias Bauernhofer 0:2

26 Christoph Kielnhofer 0:1