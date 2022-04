Verfolgerduell: Neudau hat in Wenigzell knapp die Nase vorne

Details Samstag, 30. April 2022 10:42

SV Neudau trug gegen UFC Wenigzell einen knappen 1:0-Erfolg davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SV Putz Möbel Neudau. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem die Gäste gegen Wenigzell mit einem knappen 3:2 triumphiert hatten.

Man begegnet einander soweit auf Augenhöhe

Bei diesem Verfolgerduell ist aufgrund der Ausgeglichenheit ein offener Schlagabtausch zu erwarten. Was dann auch der Fall war. Aber im ersten Abschnitt halten sich die prickelnden Torraumszenen sehr in Grenzen. Eben weil es die beiden Abwehrreihen bestens verstehen, sich entsprechend teuer zu verkaufen. Gelingt es dann doch einmal die Defensive zu umkurven, sind immer noch zwei verlässliche Torleute zur Stelle - Halbzeitstand: 0:0.

Julian Schlaffer markiert das entscheidende Tor

Am Spielcharakter sollte sich nach dem Seitenwechsel nichts Gravierendes ändern. Einzig und das ist doch etwas, der Zug zum gegnerischen Gehäuse sollte markanter werden. Aber vorerst wird das nichts mit einem herbeigesehnten Torerfolg. Eben weil man sich beim Verteidigen nach wie vor keine Blöße gibt. Aber in der 72. Minute ist es dann soweit. Julian Schlaffer nützt die Gunst der Stunde und netzt zum 0:1 ein. Dieses Tor sollte den Neudauern letztlich reichen. Wenigzell hat knapp aber doch das Nachsehen - die drei Zähler gehen allesamt an die Gäste - Spielendstand: 0:1.

Neun Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Wenigzell derzeit auf dem Konto. Die Situation bei den Gastgebern bleibt angespannt. Gegen SV Putz Möbel Neudau kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

SV Neudau sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu. SV Putz Möbel Neudau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

SV Neudau setzte sich mit diesem Sieg von UFC Wenigzell ab und belegt nun mit 34 Punkten den dritten Rang, während Wenigzell weiterhin 28 Zähler auf dem Konto hat und den vierten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag (16:00 Uhr) reist UFC Wenigzell zu USC RB Schäffern, tags zuvor begrüßt SV Putz Möbel Neudau USV Dienersdorf RB Loidl vor heimischer Kulisse.

Startformationen:

Wenigzell: Roland Santa - Sebastian Schiester (K), Mate Toth, Akram Ibrahim, Michael Hauswirtshofer, Szabolcs Szalai - Lukas Berger, Florian Kahlbacher, Michael Rozanek - Daniel Balazs Boros, Paul Lukas Felber

Neudau: Balint Haiszan, Christoph Himmler, Jan Ifkowitsch, Michael Heger (K), Henri Gashi, Benjamin Langmann, Istvan Ernecz, Oliver Pieber, Rajmund Nemeth, Martin Schalk, Julian Schlaffer



Sportzentrum Wenigzell, 50 Zuseher, SR: Michael Weiland

Robert Tafeit

1. Klasse Ost A: UFC Wenigzell – SV Putz Möbel Neudau, 0:1 (0:0)

72 Julian Schlaffer 0:1