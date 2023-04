Vornholz weiterhin mit löchrigster Defensive der 1. Klasse Ost A

Details Sonntag, 23. April 2023 19:21

Der SV Buch/St. Magdalena setzte sich standesgemäß gegen das Tabellenschlusslicht USC Vornholz mit 5:2 durch. An der Favoritenstellung ließ Buch keine Zweifel aufkommen und trug gegen Vornholz einen deutlichen Sieg davon. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel im Herbst ein enges Match geliefert, das USC Vornholz am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Nach 13 Minuten stand es 3:0

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Buch/St. Magdalena bereits in Front. Dominic Kirchsteiger markierte in der vierten Minute die Führung. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Julian Keller (7.) nach wunderbarer Vorarbeit von Brzin. Mit dem 3:0 durch Lukas Hammerl schien die Partie bereits in der 13. Minute mit Buch/St. Magdalena einen sicheren Sieger zu haben.

Nach einem Zuckerpass wurde er über den linken Flügel in die Tiefe geschickt und versenkte die Kugel eiskalt. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Stefan Petz mit dem 1:3 nach einem Corner für Vornholz zur Stelle (40.). Mit der 3:1 Führung für Buch ging es in die Kabine.

Doppelpack von Brzin in der zweiten Halbzeit und vier Platzverweise

Luka Brzin gelang ein Doppelpack (66./70.), mit dem er das Ergebnis auf 5:1 hochschraubte. Zunächst musste er den Ball zum 4:1 nur noch einschieben, dann traf er mit einem Fernschuss aus 16 Metern zum 5:1.

Tor, Toor, Tooor für SV Buch/St. Magdalena zum 5:1 JackBeauty, Ticker-Reporter

Rückstand und Unterzahl, es sah nicht gut aus, nachdem Manuel Haberler von USC Vornholz auch noch die Ampelkarte nach einer Unsportlichkeit kassiert hatte.

Es folgte der Platzverweis für Hirzabauer nach einer Tätlichkeit in der 73.Minute. Die Heimmannschaft dezimierte sich dann auch noch, als Philipp Narath vom Unparteiischen glatt Rot sah und nach Foulspiel vom Platz (76.) musste. Schiedsrichter Burger hatte somit einiges zu notieren in diesem Match. Aber es folgten noch ein Platzverweis.

Für das 2:5 von Vornholz zeichnete Dominik Holzer mit einem Freistoß verantwortlich (78.). Als wäre die Lage für den Tabellenletzten nicht schon misslich genug gewesen, musste Daniel Szakacs in der 88. Minute mit einer Gelb-Roten Karte nach wiederholtem Foulspiel den Platz verlassen. Somit war der Gast nur noch mit acht Spielern am Platz. Letztlich fuhr Buch/St. Magdalena einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

So steht es um die beiden Teams

Die drei Punkte brachten für Buch/St. Magd. keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Bilanz von SV Buch/St. Magdalena ist mit sechs Siegen und sechs Niederlagen ausgeglichen. Das setzt sich auch beim Torverhältnis (39:39) konsequent fort. Folgerichtig findet sich Buch/St. Magdalena im Tabellenmittelfeld wieder. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Buch in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Nach der klaren Pleite gegen SV Buch steht Vornholz weiterhin am Tabellenende. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von USC Vornholz im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 68 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Ost A. In dieser Saison sammelte Vornholz bisher zwei Siege und kassierte zwölf Niederlagen. USC Vornholz entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich.

Am kommenden Samstag trifft Buch auf die Reserve von TuS Vorau (17:00 Uhr), Vornholz reist zur Zweitvertretung von SG Dechantskirchen (14:00 Uhr).

Buch/St.Magdalena: Philipp Narath, Tobias Friesenbichler, Jakob Schweighofer, Roland Nemeth, Julian Keller, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Marcel Kölbl, Luka Brzin, Dominic Kirchsteiger (K), Maximilian Prem

Ersatzspieler: Elias Mauerhofer, Daniel - Helmut Altmann, Stephan Nöhrer, Kevin Buswald, Julian Franz Spörk, Krisztian Kottan

Trainer: Philipp Prem

Vornholz: Mark Nemeth, Peter Doma, Stefan Petz, Dominik Holzer (K), Bálint Péter Puhr, Lukas Holzer, Bernd Haberler, Daniel Szakacs, Noel Hirzabauer, Christian Glatz, Manuel Haberler

Ersatzspieler: Thomas Putz, Julian Gremsl, Markus Kaiser

Trainer: Roland Lechner

1. Klasse Ost A: SV Buch/St. Magdalena – USC Vornholz, 5:2 (3:1)

78 Dominik Holzer 5:2

70 Luka Brzin 5:1

66 Luka Brzin 4:1

40 Stefan Petz 3:1

13 Lukas Hammerl 3:0

7 Julian Keller 2:0

4 Dominic Kirchsteiger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei