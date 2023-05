Buch/St. Magdalena nicht zu stoppen und Comeback von Jakob Schöngrundner

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:39

Mit Buch/St. Magdalena und der Reserve von Saifenboden/Pöllau trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien Buch aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte SV Buch/St. Magdalena den maximalen Ertrag. Saifenboden/Pöllau II hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 3:0-Sieg verbucht. Am Samstag kam es anders.

Neun Spiele in Folge hat das Team von Trainer Prem nun gewonnen.

Keine Tore, aber dicke Chancen in der ersten Hälfte

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Aber es gab dicke Chancen, wie beispielsweise diese:

Dicke Chance für die Gäste. Die doppelte Stange und Jeitler retten. Narath verlässt den Kasten und verliert den Zweikampf. Der Ball geht an die Stange, kommt zurück, geht erneut an die Stange, ehe Jeitler auf der Linie rettet. Michael Matejka, Ticker-Reporter

Saifenboden/Pöllau II hatte zum Ende der ersten Hälfte die Kontrolle über das Spiel übernommen, konnte jedoch noch nicht zwingend gefährlich werden. Die Heimmannschaft aktuell noch mit den besseren Torchancen.

Fünf Tore im zweiten Durchgang

Buch/St. Magdalena ging durch Jakob Schweighofer in der 52. Minute in Führung.

Kölbl bringt den Freistoß und Schweighofer köpft über den Tormann ins Tor. Michael Matejka, Ticker-Reporter

In der 55. Minute erhöhte Julian Keller auf 2:0 für den Gastgeber. Für das 3:0 sorgte SV Buch/St. Magdalena in Minute 69.

Doppelpass zwischen Nöhrer und Kirchsteiger. Der Kapitän ist durch und legt abermals zurück auf Nöhrer, der den Ball ins Tor schiebt. Michael Matejka, Ticker-Reporter

In Minute 78 bejubelte Saifenboden/Pöllau II das 1:3 mit einem Heber. Für klare Verhältnisse sorgte Buch/St. Magdalena, indem man das 4:1 markierte (86.).

Der Joker sticht erneut. Konter der Heimmannschaft. Kirchsteiger legt auf Nöhrer und dieser trifft zum Doppelpack. Michael Matejka, Ticker-Reporter

Kurz vor Schluss ein emotionaler Moment: Jakob Schöngrundner wurde eingewechselt.Nach seiner schweren Verletzung vor über einem Jahr ist es das erste Heimspiel nach seiner Rückkehr.

Letzten Endes holte Buch gegen Saifenboden/Pöllau II drei Zähler mit einem überzeugenden Ergebnis von 4:1.

So steht es um die beiden Teams

Kurz vor Saisonende steht SV Buch/St. Magdalena mit 36 Punkten auf Platz fünf. Buch/St. Magdalena scheint momentan einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Durch diese Niederlage fällt Saifenboden/Pöllau II in der Tabelle auf Platz vier zurück. Die gute Bilanz von Saifenboden/Pöllau II hat einen kleinen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte man bisher zwölf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Saifenboden/Pöllau II baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am Samstag muss Buch/St. Magd. bei USV St. Lorenzen ran, zeitgleich wird Saifenboden/Pöllau II von der Zweitvertretung von TUS Greinbach in Empfang genommen.

1. Klasse Ost A: SV Buch/St. Magdalena – Saifenboden/Pöllau II, 4:1 (0:0)

86 Stephan Noehrer 4:1

78 Samuel David Oprea 3:1

69 Stephan Noehrer 3:0

55 Julian Keller 2:0

52 Jakob Schweighofer 1:0

Startaufstellungen: Buch/St.Magdalena: Philipp Narath, Tobias Friesenbichler, Jakob Schweighofer, Roland Nemeth, Julian Keller, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Marcel Kölbl, Marijan Vukovic, Luka Brzin, Dominic Kirchsteiger (K)



Ersatzspieler: Maximilian Mauerhofer, Jakob Schöngrundner, Daniel - Helmut Altmann, Stephan Nöhrer, Kevin Buswald, Julian Franz Spörk



Trainer: Philipp Prem

Saifenboden/Pöllau II: Adrian Krasniqi, Michael Prasch, Lukas Oprea, Marvin Gleichweit, Christoph Derler, Samuel David Oprea, Markus Hofer, Julian Goger, Oliver Muhr (K), Markus Schirnhofer, Julian Felix Nussgraber



Ersatzspieler: Nikolas Kunert, Alex Hofer, David Derler



Trainer: Florian Josef Katzlinger Bericht Florian Kober

