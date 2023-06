Last-Minute-Remis: Kirchsteiger wird zum Held von Buch/St. Magdalena

Details Sonntag, 04. Juni 2023 21:20

Im Spiel von USV St. Lorenzen gegen Buch/St. Magdalena gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Buch/St. Magdalena zog sich gegen St. Lorenzen achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 2:2 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt. Somit bleibt der Gast das einzige Team, das nicht gegen den Aufsteiger verloren hat.

Nach 45 Minuten führte der Gast mit 2:1

Es war das Spitzenspiel der Liga und beide Teams legten offensiv los. Auf beiden Seiten gab es zahlreiche Chancen. Das erste Tor erzielte

SV Buch/St. Magdalena ging in Minute 25 in Front.

WAS FÜR EIN TOR von Nöhrer. Nemeth bringt den hohen Ball, Kirchsteiger köpft auf Nöhrer auf, der den Ball Volley in den rechten Winkel zimmert. Michael Matejka, Ticker-Reporter

In der 33. Minute brachte Tobias Friesenbichler das Netz für die Gäste mit einem Weitschuss zum Zappeln - man führte 2:0 beim Meister.

Der Anschlusstreffer für die Heimmannschaft. Wiedner kommt frei zum Schuss, Narath ist noch dran, kann den Ball aber nicht mehr um den Pfosten lenken. Michael Matejka, Ticker-Reporter

Das alles kurz vor dem Pausenpfiff - nach der ersten Hälfte behielt Buch/St. Magdalena die Nase knapp vorn.

Ab Minute 65 klingelte es dann wieder

Kevin Wiedner schlug doppelt zu und glich damit für USV St. Lorenzen/W. aus (65.). Thomas Hofer war zur Stelle und markierte aus kurzer Distanz das 3:2 des Tabellenführers (81.).

Für Buch reichte es dann doch noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Dominic Kirchsteiger den Ball per Elfmeter in der Nachspielzeit zum 3:3 über die Linie schob (92.) Am Ende stand es zwischen USV St. Lorenzen und SV Buch/St. Magdalena pari. Ein verdientes Ergebnis in einem spektakulären Spiel der aktuellen Elite der 1.Klasse Ost.

So steht es um die beiden Teams

Nach 21 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für St. Lorenzen/Wechsel 54 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 85 Treffern stellt das Heimteam den besten Angriff der 1. Klasse Ost A , aus der sie bald verschwindet.

Buch/St. Magdalena bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf.

Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. Buch/St. Magd. entschied vier Spiele für sich und teilte einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während USV St. Lorenzen/W. in dieser Zeit vier Erfolge und ein Remis vorweist.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist USV St. Lorenzen zu USV Dienersdorf RB Loidl, am gleichen Tag begrüßt SV Buch/St. Magdalena die Zweitvertretung von TUS Greinbach vor heimischem Publikum.

1. Klasse Ost A: USV St. Lorenzen/W. – SV Buch/St. Magdalena, 3:3 (1:2)

92 Dominic Kirchsteiger 3:3

81 Thomas Hofer 3:2

65 Kevin Wiedner 2:2

45+1 Kevin Wiedner 1:2

33 Tobias Friesenbichler 0:2

25 Stephan Noehrer 0:1

Aufstellungen: St. Lorenzen/W.: Christian Stögerer, Jan Glatz, Borna Rezo, Matej Debeljak, Philipp Tauchner, Gerhard Schützenhöfer, Andreas Schuh, Michael Kapfer, Markus Hofer, Thomas Hofer, Kevin Wiedner (K)



Ersatzspieler: Marco-Elias Fellinger, Florian Haas, Jonas Josef Fellinger, Martin Kaiser, Christoph Tromayer, Philipp Spitzer



Trainer: Dietmar Prenner

Buch/St.Magdalena: Philipp Narath, Tobias Friesenbichler, Jakob Schweighofer, Roland Nemeth, Julian Keller, Thomas Georg Jeitler, Marcel Kölbl, Stephan Nöhrer, Marijan Vukovic, Luka Brzin, Dominic Kirchsteiger (K)



Ersatzspieler: David Lehsner, Maximilian Mauerhofer, Jakob Schöngrundner, Elias Mauerhofer, Daniel - Helmut Altmann, Julian Franz Spörk



Trainer: Philipp Prem Bericht Florian Kober

