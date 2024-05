SV Buch/St. Magdalena dominiert und siegt klar gegen SG Dechantskirchen

Details Sonntag, 05. Mai 2024 23:54

Im Duell der Gegensätze traf der Spitzenreiter SV Buch/St. Magdalena auf das Tabellenschlusslicht SG Dechantskirchen II. In einer Partie, die von Beginn an von Buch dominiert wurde, konnten sich die Gastgeber mit einem deutlichen 3:0 durchsetzen und damit ihre Position an der Tabellenspitze festigen. Mit einer überzeugenden Leistung und ohne einen einzigen Torschuss der Gäste zuzulassen, zeigte Buch, warum sie als nahezu unbezwingbar gelten.

Pflichtsieg gegen das Schlusslicht - man orientiert sich in Richtung Aufstieg

Einseitige erste Halbzeit mit klarer 2:0 Führung

Der Spielbeginn sah eine deutlich überlegene Heimmannschaft, die bereits in den ersten Minuten ihre Ambitionen klar machte. Schon in der 3. Minute gab es den ersten Torschuss von Buch, ein Signal für das, was kommen sollte. Die Dominanz führte in der 23. Minute zum verdienten 1:0 durch Thomas Georg Jeitler, der einen präzisen Kopfball nach einer Ecke von Prem verwandelte. Nur vier Minuten später verdoppelte Krisztian Kottan die Führung nach einer weiteren Ecke. Die erste Halbzeit endete mit einem 2:0 Vorsprung für Buch/St. Magdalena, einem Team, das in dieser Phase des Spiels in allen Belangen überlegen war und keinen Zweifel an seiner Führung ließ.

Buch setzt Dominanz fort und sichert den Sieg - man kämpft um den Aufstieg

Auch nach der Pause ließ die Heimmannschaft nicht nach und drängte auf weitere Tore. Trotz mehrerer Chancen dauerte es bis zur 71. Minute, bis Krisztian Kottan erneut traf und das Ergebnis auf 3:0 erhöhte. Ein Freistoß auf die zweite Stange wurde durch einen Kopfball scharf gemacht, bevor Kottan den Ball ins Netz nickte. Dieses Tor besiegelte den Endstand in einem Spiel, das Buch/St. Magdalena von Anfang bis Ende dominierte. Die Gäste aus Dechantskirchen konnten sich glücklich schätzen, dass das Ergebnis nicht höher ausfiel, da sie über die gesamte Spielzeit keinen einzigen Torschuss verzeichnen konnten.

Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten blieb die Partie bis zum Schlusspfiff in der 93. Minute einseitig. Buch/St. Magdalena bestätigte mit diesem Sieg ihre Ambitionen und zeigte einmal mehr, warum sie als Aufstiegsaspirant gelten.Für Dechantskirchen II bleibt die Lage hingegen prekär, da sie weiterhin auf einen Befreiungsschlag warten müssen.

Buch spielt am 11.05.24 in Vorau - Dechantskirchen empfängt am selben Tag Greinbach.

Aufstellungen:

Buch/St.Magdalena: Jürgen Brünner, Tobias Friesenbichler, Jakob Schweighofer, Roland Nemeth, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Marijan Vukovic, Luka Brzin, Dominic Kirchsteiger (K), Maximilian Prem, Krisztian Kottan

Ersatzspieler: Felix Sommer, Stefan Altmann, Daniel - Helmut Altmann, Stephan Nöhrer, Michael Matejka

Trainer: Philipp Prem

Dechantskirchen: Bastian-Christoph Prenner, Raphael Buchegger, Alexander Fellinger, Marco Glatz, Thomas Zinggl, Alexander Zinggl , Gabriel Maierhofer, Andreas Wels, Matthias Kaltenbacher (K), Gregor Ringhofer, Simon Pfleger

Ersatzspieler: Manuel Weghofer

Trainer: Dominik Putz

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: Buch/St. Magd. : Dechantskirchen II - 3:0 (2:0)

71 Krisztian Kottan 3:0

27 Krisztian Kottan 2:0

23 Thomas Georg Jeitler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.