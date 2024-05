Dramatisches Spektakel in Großklein - auch auf der Bank ging es heiss her: Hannes Höller entschuldigt sich!

Details Samstag, 18. Mai 2024 00:28

In einem atemberaubenden und von Emotionen geprägtem Fußballabend im Rahmen der 23. Runde der Oberliga Mitte (STMK) lieferten sich FC Diesel Kino Großklein und SV Pachern ein packendes Duell, das erst in der letzten Spielminute entschieden wurde. Vor heimischem Publikum drehte FC Großklein ein 0:1 zur Halbzeit in einen sensationellen 4:3-Sieg um. Doch einige Vorkommnisse auf der Trainerbank werden dem Publikum wohl auch noch länger in Erinnerung bleiben.

Früher Rückstand und kämpferische Wende

Den ersten Eklat gab es bereits vor dem Spiel, es musste nämlich am Trainingsplatz aufgewärmt werden. Eine Situation, die die Gäste ganz und gar nicht zufrieden stellte. Dennoch legte der SV Pachern energisch los und erzielte bereits in der 18. Minute das erste Tor des Spiels durch Paul Jury, was die Schwächen in der Abwehr von Großklein offenbarte. Trotz mehrerer Versuche konnte Großklein im ersten Durchgang nicht den Ausgleich erzielen. Ein Schuss von Höller und eine gefährliche Situation, verursacht durch einen schweren Abwehrfehler auf Seiten von Pachern, waren die nennenswertesten Chancen, die jedoch ungenutzt blieben.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Die Partie selbst wurde immer ruppiger und auch die Trainer immer emotionaler - besonders Großklein Coach Hannes Höller stand an diesem Abend vollkommen unter Strom. Nachdem Nik Mrsic zum 1:1 für das Heimteam ausglich - konnte er sich nicht mehr auf der Bank halten, legte seine Hand auf sein Gesäß und präsentierte dieses seinem Gegenüber auf der Bank, der darüber sichtlich schockiert war.

"Hosn obi" oder "Hand auf dem Hintern" - welches Spiel wurde auf der Großklein-Bank gezockt?

Ob bei dieser Geste auch das blanke Hinterteil gezeigt wurde, darüber scheiden sich die Geister und auch die Zuschauer waren sich darüber nicht ganz einig. Bei unseren Recherchen konnten wir auch nicht mit Sicherheit feststellen, was denn nun genau passiert ist. Für das Spiel selbst war der Treffer aber entscheidend, denn der gab Großklein merklich Auftrieb - nur zehn Minuten später drehte Moritz Prattes mit einem spektakulären Tor das Spiel zugunsten der Hausherren zum 2:1.

Ein Wechselbad der Gefühle bis zum Schlusspfiff

SV Pachern zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich in der 69. Minute durch Manuel Sidar erneut aus. Das Spiel wogte hin und her, und Antonio Medic schoss FC Großklein in der 77. Minute erneut in Führung. Doch der Ausgleich von Pachern ließ nicht lange auf sich warten: Oliver Weitzer markierte in der 81. Minute das 3:3, was die Spannung auf den Siedepunkt trieb - auch die Temperaturen auf den Trainerbänken kühlten nicht ab, wohl auch weil vor allem die Heimmannschaft jedes Tor besonders triumphierend und spöttisch bejubelte.

Die dramatischste Wendung des Spiels ereignete sich jedoch in den Schlussminuten. Jan Watz, der erst kurz zuvor eingewechselt wurde, avancierte zum Helden des Abends, indem er in der 90. Minute das entscheidende Tor zum 4:3 für Großklein erzielte. Sein Tor löste wilde Jubelszenen aus und sicherte seinem Team drei wichtige Punkte in einem hart umkämpften Match.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach 91 Minuten abpfiff, stand fest, dass FC Großklein eine beeindruckende Moral und Kampfkraft bewiesen hatte, um nach einem Rückstand zur Halbzeit doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Das Spiel war ein echtes Highlight der Saison und wird den Fans beider Teams noch lange in Erinnerung bleiben. Trotz des toll erkämpften Sieges der jungen Großkleiner Truppe bleibt der fale Beigeschmack, des provokativen und teilweise unsportlichen Jubelns. Weniger ist oft mehr - auch wenn es aus der Emotion heraus nicht immer leicht ist. Und - die beiden Trainer sind nach dem Spiel wohl kaum auf ein gemeinsames Bier gegangen.

Stimme zum Spiel:

Hannes Höller, Trainer Großklein:

zum gegnerischen Trainer:

"Gewisse Leute können mit Niederlagen nicht umgehen. Auch die Vorwürfe, dass es unfair war, die Gegner am Trainingsplatz aufwärmen zu lassen, kann ich so nicht stehen lassen. Aufgrund der Platzverhältnisse haben auch wir am Trainingsplatz aufgewärmt, sogar noch länger als Pachern."

zur angeblichen Entblößung seines Hinterteils...

"Ich möchte mich für den Fauxpas entschuldigen, die Emotionen sind mir durchgegangen. Ich habe mich aber nicht entblößt, sondern lediglich auf meinen Hintern gezeigt und diesen auch in Richtung gegnerischer Trainerbank. So etwas macht man nicht, es tut mir leid."

zum Spiel...

"Wir haben sehr nervös begonnen, haben fünf Minuten eine komplette Desorientierung gehabt und da auch das Tor bekommen. Danach waren wir aktiver, bissiger und williger als die Gegner. Das hat am Ende den Unterschied ausgemacht und nicht die angeblichen Verfehlungen auf der Trainerbank."

Mario Innerhofer-Ambros, Trainer Pachern:

"Leider Gottes stellt das unsportliche Verhalten des Gegners alles andere in den Schatten. Über dieses Spiel und vor allem über die gegnerische Mannschaft möchte ich kein Statement abgeben!"

Oberliga Mitte: Großklein : Pachern - 4:3 (0:1)

94 Jan Watz 4:3

81 Oliver Weitzer 3:3

77 Antonio Medic 3:2

69 Manuel Sidar 2:2

62 Moritz Prattes 2:1

52 Nik Mrsic 1:1

18 Paul Jury 0:1

by René Dretnik

Foto:

