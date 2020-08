Tapfere Gäste aus Nitscha ziehen bei Albersdorf-Prebuch den Kürzeren

Details Sonntag, 30. August 2020 11:20

Am Samstag traf in der 1. Runde der 1. Klasse Ost B USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch vor heimischer Kulisse auf SV Nitscha. Von der Papierform her waren die Hausherren aufgrund der Vorjahresplatzierung und des direkten Duells der Favorit. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Albersdorf-Prebuch in Nitscha mit 2:4 nach dem Schlusspfiff das bessere Ende für sich. Und auch dieses Mal setzten sich die Schützlinge von Albersdorf-Prebuch Trainer Erich Klug durch, 6:0 das Endergebnis. Aber so deutlich das Ergebnis auch klingt, dauerte es lange bis beim Gastgeber der Knopf aufging.



Beide Mannschaften mit Chancen aufs 1:0

In den ersten 30 Minuten gab es für beide Seiten nichts zu jubeln, keinem der beiden Teams gelang ein Treffer. Die Gäste aus Nitscha spezialisierten sich auf Defensivarbeit und zwang den Gegner zu hohen Bällen. "Normal ist das nicht unser Spiel, es war schwer durchzukommen", so Albersdorf-Prebuch Trainer Erich Klug. In weiterer Folge fand Nitscha die ein oder andere Kontermöglichkeit vor. Doch es blieb weiter beim 0:0 und somit eine offene Begegnung. Kurz vor der Pause dann eine kleine Unachtsamkeit der Gäste, Markus Böjtös wird mit einem Lochpass auf die Reise geschickt und eröffnete zum 1:0. "Das 1:0 war vorentscheidend", so Erich Klug. Schiedsrichter Passat schickte anschließend beide Teams in die Kabinen.

Schmallegger Viererpack als Grundstein

Nach der Halbzeit kam es für die tapferen Gäste aus Nitscha noch dicker. Kurz nach der Pause wird Martin Schanes, Nitschas-Mitteldspieler mit gelb-rot vom Platz geschickt. Mit zehn Mann wurde es dann noch einmal um ein Häuferl schwerer, etwas Zählbares mitzunehmen. Christoph Schmallegger gehörte die zweite Halbzeit. Mit seinen vier Toren (49., 67., 79., 82.) legte er den Grundstein für den Heimsieg und durfte sich bei seiner Auswechslung kurz vor Ende der Partie feiern lassen. Auch Albunit Berbatovci trug sich mit seinem zwischenzeitlichem 4:0 in der 70. Minute in die Torschützenliste ein. Nach dem Schlusspfiff bejubelte Albersdorf/Prebuch drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen USV Rollsdorf. SV Nitscha hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen St. Ruprecht/R. II die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.





ALBERSDORF/PREBUCH 6:0 SV NITSCHA 6:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (Böjtös 45.), 2:0 (49. Schmallegger), 3:0 (Schmallegger 67.), 4:0 (Berbatovci 70.), 5:0 (Schmallegger 79.), 6:0 (Schmallegger 82.)

Stimme zum Spiel:

Erich Klug, Trainer Albersdorf/Prebuch:

"Es war ein faires Derby. Das Ergebnis war letztendlich höher als unsere Leistung. Man muss Nitscha Respekt zollen, sie haben gut gespielt."

by: Ligaportal.at/Patrick Woppel

