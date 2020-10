Voll gepunktet: Hartberg 1c weist zuhause Nitscha in die Schranken!

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 16:49

Am Samstag traf in der 7. Runde der 1. Klasse Ost B der TSV Hartberg 1c vor heimischem Publikum auf den SV Nitscha. Beide Teams trafen in letzter Zeit nicht aufeinander. Dabei konnte sich die Glemba-Truppe doch recht deutlich durchsetzen. Was gleichbedeutend damit ist, dass die jungen Hartberger nun nach 7 Spielen bei 9 Punkten halten. Was dann für einen Neueinsteiger ein durchaus akzeptabler Wert ist. Weniger rosig sieht es für die Gruber-Schützlinge aus, die mit nur einem Zähler immer noch Träger der roten Laterne sind. Der Spielleiter war Nemanja Bencun - 50 Zuseher waren im RM Stadion mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Die Heimischen liegen rasch vorne

Vom Start weg kommt es zu einer kurzweiligen Begegnung. Beide Teams haben es auf der Agenda stehen, drei Punkte auf die Habenseite zu bringen. Der Gastgeber sorgt dann frühzeitig für eine entsprechende "Marscherleichterung". Denn Stefan Moosbrugger sorgt in der 7. Minute mit einem Doppelschlag für eine rasche 2:0-Führung. Aber Nitscha geht auch danach sehr resolut an die Aufgabe heran. Immer noch sieglos sieht man durchaus noch die Möglichkeit, den Hausherren auf die Pelle zu rücken. Augenblicke vor dem Pausenpfiff können sich die Gäste für ihr Engagment auch belohnen. Lukas Lichtenegger sorgt für den 2:1-Halbzeitstand.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Auch der zweite Durchgang, insgesamt kommt es zu vier gerecht verteilten Verwarnungen, steht das Spiel lange Zeit Spitz auf Kopf. In welche Richtung wird das Pendel letztlich ausschlagen? Je länger die Partie dann dauern sollte, umso mehr verlegen die beiden Teams ihr Augenmerk auf das Spiel nach vorne. Die Hartberger haben es vor, für klare Fronten zu sorgen. Nitscha hingegen wittert die Chance doch noch etwas zu reißen. Aber in der 71. Minuten erfahren diese Hoffnungen einen herben Dämpfer. Der Grund dafür ist das Treffer zum 3:1 - Torschütze: Marvin Gleichweit. Damit nimmt man den Gästen doch den Wind aus den Segeln. Als Draufgabe kommt es noch zu Treffer Nummer vier. Der zur Halbzeit eingewechselte Blendon Ahmetaj trifft in der 92. Minute zum 4:1-Spielendstand.

TSV HARTBERG 1C - VCR NITSCHA 4:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (7. Moosbrugger), 2:0 (7. Moosbrugger), 2:1 (44. Lichtenegger), 3:1 (71. Gleichweit), 4:1 (92. Ahmetaj)

by: Ligaportal/Roo