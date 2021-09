Unbezwingbar: Albersdorf/Prebuch gewinnt auch gegen Waisenegg

Details Sonntag, 19. September 2021 09:36

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Albersdorf/Prebuch löste die Pflichtaufgabe mit Bravour - 45 Minuten reichten für den Sieg.

Der Bann ist gebrochen - Albersdorf/Prebuch musste den ersten Gegentreffer in der Saison hinnehmen

Die erste Halbzeit geizte mit Höhepunkten - Waisenegg versuchte mit Weitschüssen den Gegner zu bezwingen - von Albersdorf-Prebuch war wenig bis gar nichts zu bemerken. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Hausherren noch eine dicke Möglichkeit - Torhüter Manuel Baier klärte aber mit Bravour. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild und die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. In der 58. Minute überlupfte Michael Simut den Waisenegger Schlussmann Anton Gissing und stellte auf 0:1. Nur vier Minuten später versenkte Christoph Schmallegger die Kugel zum 2:0 für Albersdorf/Pr. (63.) Es ging jetzt Schlag auf Schlag - Ivan Gabrica traf zum 1:2 zugunsten von USV Waisenegg (68.). Ein Tor für die Chronik - das war der erste Gegentreffer, den die Gäste in dieser Saison hinnehmen mussten.

Michael Simut netzte zweimal ein und markierte einen Doppelpack

In Minute 75 tanzte Simut die heimische Verteidigung samt Tormann aus und fixierte mit seinem zweiten Tagestreffer den 1:3 Enstand. Wann bekommt der Gastgeber die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Albersdorf/Pr. gerät USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg immer weiter in die Bredouille. Die bisherige Saisonbilanz von USV Waisenegg bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Gewinnen hatte bei Waisenegg zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück. Der USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch ist auswärts noch ohne Punktverlust. Die Gäste beißen sich in der Aufstiegszone fest. Mit nur einem Gegentor stellt Albersdorf/Prebuch die sicherste Abwehr der Liga. Albersdorf/Pr. setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon sieben Siege auf dem Konto.

1. Klasse Ost B: USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg – USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, 1:3 (0:0)

59 Michael Simut 0:1

63 Christoph Schmallegger 0:2

68 Ivan Gabrica 1:2

75 Michael Simut 1:3

Stimmen zum Spiel:

Erich Klug, Trainer Albersdorf/Prebuch:

"Es war ein sehr hartes Spiel für uns. Der Gegner hatte nichts zu verlieren, wollte unbedingt ein Tor gegen uns schießen und hat super dagegen gehalten. Respekt vor dem Gegner - sie haben uns alles abverlangt, was zum Abverlangen war. Für unsere Jungen ist die Situation völliges Neuland. Wir sind nicht mehr die Jäger, sondern die Gejagten."

by ReD

