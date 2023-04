In (vor-)letzter Minute: Scholz rettet das Remis

Details Samstag, 15. April 2023 00:03

.Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung der Reserve von FC Oberes Feistritztal gegen SV Nitscha. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte Nitscha keinerlei Probleme mit Oberes Feistritztal II gehabt und einen 4:1-Erfolg verbucht.

Nach acht Minuten klingelte es erstmals

SV Nitscha geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Elias Hirt das schnelle 1:0 für FC Oberes Feistritztal II erzielte. Die Gästeabwehr spielte einen Querpass in der Abwehr, die Gastgeber eroberten den Ball und so ging es schnell mit der Heimführung durch einen Treffer ins kurze Eck. Edis Sofic war es, der in der 27. Minute den Ball im Tor von Oberes Feistritztal II unterbrachte. Abermals stand die Abwehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit-diesmal jedoch auf der anderen Seite. Man brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone und so traf Sofic zum Ausgleich und dem Zwischenstand von 1:1. Beide Teams mühten sich auf dem nassen Kunstrasenplatz ein gutes Spiel aufzuziehen. Der Platz war aufgrund des tagelangen Regens aber relativ rutschig. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Eine Minute vor Schluss klingelte es zum letzten Mal

Nach der Pause dann die Möglichkeit zur Heimführung: Nach einem Foulspiel im Strafraum zeigte Schiedsrichter Schäffer auf den Elmeterpunkt. Keeper Igor Nikolic kann den Ball abwehren. Es blieb beim Unentschieden.Der Treffer zum 2:1 sicherte FC Oberes Feistritztal II nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Hirt in diesem Spiel (55.). Feistritztal war in der Vorwärtsbewegung, die Gäste konnten den Ball erobern und nach diesem Konter führte der Gast mit 2:1. Wenige Minuten später eine Topchance der Gäste zum Ausbau der Führung - nach einer brenzligen Abwehrsituation der Gastgeber trifft man das fast leere Tor nicht. Es folgten Chancen auf beiden Seiten. Das Spiel wurde nun kämpferisch geführt, ohne dass es zu Unsportlichkeiten kam. Mit seinem Treffer aus der 89. Minute bewahrte Maximilian Scholz seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff mit einem wunderbaren Freistoß das Remis perfekt. Schließlich gingen Oberes Feistritztal II und Nitscha mit einer gerechten Punkteteilung auseinander. Die Zuschauer sahen eine umkämpfte gute Partie mit vier Toren.

Aktuell steht FC Oberes Feistritztal II mit 25 Punkten auf Platz fünf. Nur einmal ging das Heimteam in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SV Nitscha befindet sich mit 33 Zählern im Niemandsland der Tabelle. Der Gast kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Am kommenden Sonntag trifft Oberes Feistritztal II auf USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, Nitscha spielt tags zuvor gegen UFC Miesenbach.

Stimmen zum Spiel:

Armin Pieber, Spieler und Pressearbeit SV Nitscha

"Der Gegner hat toll gekämpft und uns echt gefordert. Es waren halt auch schwierige Platzverhältnisse für beide Teams. Kompliment an beide Teams."

Startaufstellungen: FC Oberes Feistritztal II: Andreas Breitegger - Stefan Gabbichler (K), Mario Ochsenhofer, Adam Brunnhofer, Simon Friesenbichler - Manuel Mock, Lukas Bruckgraber, Kilian Brunnhofer, David Reitbauer - Bastian Kandlbauer, Elias Hirt

Ersatzspieler: Matthias Doppelhofer, Alexander Hutter, Thomas Kern, Florian Rinner, Jürgen Leitenbauer, Heinz Felber

Trainer: Lukas Wurm

VCR Sauer Dach Nitscha: Igor Nikolic - David Konrad, Jonathan Glatz, Slavisa Rakic - Cristian-Sebastian Popa, Sascha Scholz, Martin Sailer (K), Manuel Schaffer, Maximilian Scholz - Andre Taucher, Edis Sofic

Ersatzspieler: Benjamin Kober, Florian Sailer, Armin Pieber, Marcel Taschner, Michael Gruber

Trainer: Michael Gruber Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: FC Oberes Feistritztal II – SV Nitscha, 2:2 (1:1)

89 Maximilian Scholz 2:2

55 Elias Hirt 2:1

27 Edis Sofic 1:1

8 Elias Hirt 1:0

