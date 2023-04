Pflichtaufgabe erfüllt- Miesenbach gewinnt in St.Ruprecht 1:0

Details Samstag, 15. April 2023 23:49

UFC Miesenbach trug gegen die Reserve von St. Ruprecht einen knappen 1:0 Erfolg davon. Pflichtaufgabe erfüllt, betitelt man solche Spiele eben. Wobei sich Miesenbach in den letzten Jahren auf dem Platz in St.Ruprecht oftmals schwer tat. Es war der fünfte Sieg in Folge, das ist was zählt. Für St.Ruprecht war es das vierte Spiel in Folge ohne Dreier.

Torlos endete die erste Halbzeit

Bei eiskaltem Wetter sahen die 140 Zuschauer in der ersten Halbzeit Bemühungen beider Teams etwas zählbares zu erzielen. Es war ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einer Viertelstunde hatte Tahiri die Heimführung auf dem Fuß, verzog jedoch aussichtsreich. Eine Viertelstunde später erreichte ihn eine Flanke, der Kopfball streift am Tor vorbei. Wenige Minuten vor dem Pausentee verhinderte Heimkeeper Wikony mit einer Glanztat den eigentlich erwarteten Rückstand seiner Mannschaft. Insgesamt musste Schiedsrichter Andreas Joham in der ersten Hälfte vier gelbe Karten nach Foulspiel zeigen. Dies zeigt, dass es durchwegs hart zur Sache ging. Zur Pause stand ein 0:0 Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Siegtor in Minute 48

Mit Wiederbeginn ging es recht zügig mit der erwarteten Führung. Für den Führungstreffer von UFC Miesenbach zeichnete Stefan Brandtner verantwortlich (48.), der die Kugel ins gegnerische Gehäuse bugsierte. Beide Teams mühten sich weiter, Schiri Joham kam mit zwei weiteren gelben Karten in Hälfte Zwei aus. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Miesenbach und St. Ruprecht aus.

St. Ruprecht II steht mit 16 Punkten auf Platz acht. Nun mussten sich die Gastgeber schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten aktuell nicht besonders beruhigend sind. Vor vier Spielen bejubelte St. Ruprecht zuletzt einen Sieg.

Trotz des Sieges bleibt UFC Miesenbach auf Platz drei. Miesenbach kann zufrieden auf die nächsten Partien schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

St. Ruprecht/Raab II tritt kommenden Sonntag, um 16:00 Uhr, bei der Zweitvertretung von SG Pischelsdorf/Großsteinbach an. Bereits einen Tag vorher reist UFC Miesenbach zu SV Nitscha. Anpfiff ist ebenfalls um 16:00 Uhr.

Startaufstellungen: St. Ruprecht/R.: Günther Wikony - Nico Strasser, Matthias Deutsch, Luca Pregartner, Lukas Rieger - Alesio Zhupani, Jan Pregartner, Lukas Neubauer, Martin Weber (K), Benjamin Tahiri - Thomas Flechl

Ersatzspieler: Dominik Wikony, Elias Noah Tlapak, Simon Wiedner, Marcel Schwarz, Sebastian Zapf, Lukas Nuster

Trainer: Markus Pieber

Miesenbach: Martin Gaulhofer, Johann Buchegger (K), Christoph Zink, Mario Mauerbauer, Alexander Winkler, Florian Schneeflock, Armin Goldgruber, Georg Schneeflock, Lorenz Hofbauer, Lukas Reitbauer, Stefan Brandtner

Ersatzspieler: Stefan Sorger, Manuel Posch, Johannes Narnhofer, Samuel Pöllabauer

Trainer: Emanuel Höller Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: St. Ruprecht/R. II – UFC Miesenbach, 0:1 (0:0)

48 Stefan Brandtner 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei