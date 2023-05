USV Albersdorf-Prebuch auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 13. Mai 2023 18:44

Am Samstag trafen die Reserve von St. Ruprecht/R. und USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch aufeinander. Das Match entschied der Tabellenführer mit 2:0 für sich. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. USV Albersdorf-Prebuch enttäuschte die Erwartungen nicht. Der Gast hatte im Herbst in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Chancen auf beiden Seiten in der ersten Hälfte

Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene erste Hälfte und beide Teams kamen zu guten Tormöglichkeiten. Bevor es in die Pause ging, hatte Andreas Friesenbichler dann das 1:0 für den Tabellenführer aus Albersdorf-Prebuch parat (40.).

Tor, Toor, Tooor für USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch zum 0:1 Ecke Tor Fabian Pfeifer, Ticker-Reporter

Mit diesem einen Tor Vorsprung für den USV Albersdorf-Prebuch ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause, obwohl die Gastgeber zeitweise spielerische Vorteile hatten.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Rene Gragger erhöhte den Vorsprung von USV Albersdorf-Prebuch nach 58 Minuten auf 2:0.

Tor, Toor, Tooor für USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch zum 0:2 Konter, Flügel spielt rein und Gragger trifft Fabian Pfeifer, Ticker-Reporter

Unter dem Strich verbuchte Albersdorf-Prebuch gegen St. Ruprecht II einen 2:0-Sieg, bei dem sich der Gastgeber tapfer gezeigt hat.

So steht es um die beiden Teams

Trotz der Niederlage behält St. Ruprecht den achten Tabellenplatz bei. Der Gastgeber musste sich 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. St. Ruprecht II hat insgesamt fünf Siege und vier Unentschieden vorzuweisen. Der Negativtrend hält momentan an, mittlerweile kassierte St. Ruprecht/R. II die dritte Pleite am Stück.

Nach 23 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch 63 Zähler zu Buche. Mit nur 24 Gegentoren stellt USV Albersdorf-Prebuch die sicherste Abwehr der Liga. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Albersdorf-Prebuch seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 17 Spiele ist es her. Man kann für die Gebietsliga planen.

Nächster Prüfstein für St. Ruprecht/R. II ist die Zweitvertretung von SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg (Samstag, 15:00 Uhr). USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch misst sich am selben Tag mit FC Almenland II (17:15 Uhr).

1. Klasse Ost B: St. Ruprecht/R. II – USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, 0:2 (0:1)

58 Rene Gragger 0:2

40 Andreas Friesenbichler 0:1

Aufstellungen: St. Ruprecht/R.: Günther Wikony - Johannes Meyer, Nico Strasser, Matthias Deutsch, Luca Pregartner - Jeremias Matzer, Tobias Richard Mauthner, Alesio Zhupani, Martin Weber (K), Benjamin Tahiri - Cölestin Moosbacher



Ersatzspieler: Dominik Wikony, Thomas Flechl, Simon Erlacher, Sebastian Zapf, Jan Pregartner, Lukas Flechl



Trainer: Markus Pieber

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier - Manuel Gassenburger (K), Sebastian Posch, Marc Philippi, Uros Stojkovic, Markus Ehrenreich - Albunit Berbatovci, Rene Gragger, Christian Mayer, Max Pilz - Andreas Friesenbichler



Ersatzspieler: Christian Edlinger, Harald Böjtös, Sven Reichstamm, Manuel Kulmer, Rene Krenn, Christoph Karl Hütter



Trainer: Erich Klug Bericht Florian Kober

