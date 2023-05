Mandl, Mandl, Mandl und noch einmal Mandl - Almenland überrollt Nitscha auswärts

Details Samstag, 13. Mai 2023 21:22

Die Reserve von FC Almenland kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Der Gast ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Nitscha einen klaren Erfolg. Im Hinspiel wurde Nitscha mit 0:6 abgeschossen.

Mandl, Mandl, Mandl und noch einmal Mandl

Tatsächlich handelt es sich bei den vier Toren durch Mandl aber um drei verschiedene Torschützen. Das ist bei einem Fußballspiel dann doch eher selten. Wenn die drei Spieler dann noch alle vier Tore in einer Halbzeit für ihre Mannschaft erzielen, ist das wohl ganz selten. Wir von Ligaportal behaupten einmal: weltweit!

Der FC Almenland erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Mandl traf in der sechsten Minute zur frühen Führung, nach einem perfekten Einwurf verwandelte er per Kopf. Doppelpack für FC Almenland: Nach seinem ersten Tor (9.) markierte Christoph Mandl wenig später seinen zweiten Treffer (16.). Nunmehr stand es 3:0 für die Gäste.

Sascha Scholz schoss die Kugel zum 1:3 für SV Nitscha über die Linie (18.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss dann Florian Mandl einen weiteren Treffer für FC Almenland.

Der FC Mandl gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Für Nitscha war es ein Tag zum Vergessen.

In der zweiten Halbzeit durften dann auch andere ran

David Daniel Riesner (50.), Kilian Pieber (63.) und Daniel Leitner (90.) machten das Unheil perfekt.

Tor, Toor, Tooor für FC Almenland II zum 1:7. 10ter Eckball und das 10. mal kommen die Almenländer zum Abschluss, diesmal findet der Ball das Netz daniel wiedenegger, Ticker-Reporter

Mit dem Spielende fuhr FC Almenland einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für das Heimteam klar, dass gegen den Gast heute kein Kraut gewachsen war.

So steht es um die Teams

Der SV Nitscha befindet sich mit 36 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Nitscha ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Trotz des Sieges bleibt die FC Almenland Reserve auf Platz zwei. Offensiv konnte dem FC Almenland II in der 1. Klasse Ost B kaum jemand das Wasser reichen, was die 89 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur viermal gab man sich bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für FC Almenland, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

SV Nitscha tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei der Zweitvertretung von Anger an. Einen Tag später empfängt FC Almenland II USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch.

1. Klasse Ost B: SV Nitscha – FC Almenland II, 1:7 (1:4)

90 Daniel Leitner 1:7

63 Kilian Pieber 1:6

50 Eigentor durch David Daniel Riesner 1:5

43 Florian Mandl 1:4

18 Sascha Scholz 1:3

16 Christoph Mandl 0:3

9 Christoph Mandl 0:2

6 Michael Mandl 0:1

Startaufstellung: VCR Sauer Dach Nitscha: Jan Hajduk - David Daniel Riesner, David Konrad, Florian Kückmeier, Jonathan Glatz, Slavisa Rakic - Sascha Scholz, Martin Sailer (K), Philipp Rene Grabner, Maximilian Scholz - Edis Sofic



Ersatzspieler: Benjamin Kober, Cristian-Sebastian Popa, Armin Pieber, Marcel Taschner, Manuel Schaffer, Dumitru Daniel Vasii



Trainer: Michael Gruber

FC Almenland II: Martin Gissing - Lukas Hütter, Michael Mandl, Florian Mandl, Bastian Elias Heider, Georg Vorraber - Joseph Maximilian Göbel, Markus Winter (K), Christoph Mandl, Kilian Pieber - Kevin Glettler



Ersatzspieler: Matthias Schreck, David Hechtl, Jonas Traussnig, Daniel Leitner, Daniel Mandl, Julian Pöllabauer



Trainer: Patrick Kreutzer Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei