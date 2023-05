Nitscha dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Details Samstag, 20. Mai 2023 01:51

Für die Reserve von Anger gab es in der Partie gegen Nitscha, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Schon im Hinspiel hatte SV Nitscha die Oberhand behalten und einen 2:1-Erfolg davongetragen. Man sah eine torreiche Partie, in der die Führung mehrfach wechselte. Nitscha bleibt nach diesem Sieg auf dem vierten Platz der Tabelle.

Nach dem Spiel feierte man ausführlich beim SV Nitscha

Zur Pause führte das Heimteam

Bereits nach drei Minuten hatte Nitscha die erste Möglichkeit durch Gräb, die eigentlich die Führung hätte sein müssen. Es passierte dann doch: Anger geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Igor Nikolic das schnelle 1:0 für Nitscha erzielte.

Eine starke Leistung zeigte Daniel Wetzelberger, der mit einem Doppelpack für Anger das Spiel drehte (11./19.). Besonders spektakulär der Treffer zum Ausgleich.

Tor, Toor, Tooor für Anger zum 1:1. Instant Ausgleich, Weitschuss aus 55 Meter daniel wiedenegger, Ticker-Reporter

SV Nitscha glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Schiedsrichter Strommer beide Teams mit der knappen 2:1 Führung für Anger in die Kabinen.

Nitscha dreht das Spiel

Edis Sofic ließ sich in der 53. Minute nicht zweimal bitten und verwertete nach einem Abwehrfehler zum 2:2 für Nitscha. Der Stürmer erzielte für den Gast nach 59 Minuten trocken per Elfmeter die 3:2-Führung.

In der 58. Minute ging es schließlich bergab für Anger, als man in Person von Lukas Heiling einen Platzverweis nach Torraub kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Für das 4:2 von SV Nitscha zeichnete Maximilian Scholz verantwortlich (77.):

Tor, Toor, Tooor für SV Nitscha zum 2:4. Maxi Scholz überlegt ins kurze Eck. daniel wiedenegger, Ticker-Reporter

Letzten Endes holte Nitscha gegen Anger II drei Zähler nach einer energischen Aufholjagd in der zweiten Halbzeit.

So steht es um beide Teams

Anger II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam führt mit 29 Punkten die zweite Tabellenhälfte an.

Trotz des Sieges bleibt SV Nitscha auf Platz vier.

Nächster Prüfstein für Anger II ist USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch (Samstag, 17:00 Uhr). Nitscha misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von SG Pischelsdorf/Großsteinbach (16:00 Uhr).

1. Klasse Ost B: Anger II – SV Nitscha, 2:4 (2:1)

77 Maximilian Scholz 2:4

59 Edis Sofic 2:3

53 Edis Sofic 2:2

19 Daniel Wetzelberger 2:1

11 Daniel Wetzelberger 1:1

10 Igor Nikolic 0:1

Aufstellungen: Anger: Tobias Wilfling - Lukas Heiling, Gerhard Sallegger, Gregor Raith, Maximilian Pirkopf - Jan Straussberger, Christoph Plazotta (K), Simon Höfler - Daniel Wetzelberger, Dominik Ilzer-Wachmann, Mario Holzerbauer



Ersatzspieler: Bernhard Kerschenbauer, Dominik Nistor, Michael Fabschitz



Trainer: Nico Redolfi

VCR Sauer Dach Nitscha: Jan Hajduk - David Konrad, Florian Kückmeier, Jonathan Glatz - Sascha Scholz, Martin Sailer (K), Manuel Schaffer, Philipp Rene Grabner, Maximilian Scholz - Igor Nikolic, Edis Sofic



Ersatzspieler: Benjamin Kober, Florian Sailer, Michael Gruber, Marcel Taschner, Lukas Lichtenegger, Philipp Riederer



Trainer: Michael Gruber Bericht Florian Kober

