USV Albersdorf-Prebuch triumphiert im Gipfeltreffen und ist Meister !

Mit der Zweitvertretung von FC Almenland und USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für FC Almenland II schien USV Albersdorf-Prebuch aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Albersdorf-Prebuch erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte einen Dreier. Das Hinspiel im Herbst beim Ligaprimus hatte FC Almenland II schlussendlich mit 3:1 gewonnen.

Der Ligaportal - Reporter beschrieb vor dem Spiel perfekt worum es bei diesem Match ging.

Welcome Welcome zum ersten Titelspiel in der Saison 2022/23. Ich habe meine Kommentatorenkabine in Form eines alten Dixiklos wieder aufgebaut und begleite Sie heute mit meinem Co-Kommentator Norbert Seidl durch das Spiel. Die 1. Klasse Ost B lässt ihre zwei Giganten heute ein letztes mal aufeinander treffen. FC Almenland 2 gegen USV Albersdorf/Prebuch.Mit 10 Punkten unterschied auf den 1. Platz braucht der FC Almenland einen Sieg um sich noch eine kleine Chance auf den Titel zu erspielen. Auf der anderen Seite könnte der 20.05.2023 ein historischer Tag für den kleinen Dorfverein aus Albersdorf/Prebuch werden. Seit der Vereinsgründung 1984 konnte man noch nie die unterste Liga verlassen. Das soll sich nach 39 Jahren ändern. "Fußball ist einfach: Rein das Ding – und ab nach Hause."~Lukas Podolski - In diesem Sinne kann der große Showdown beginnen. Gut Kick.