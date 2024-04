Puch - Oberes Feistritztal: Nach zwei Minuten stand es 1:1 - so etwas gibt es auch nicht oft!

Details Sonntag, 28. April 2024 16:39

Nichts zu holen gab es für die Zweitvertretung von Oberes Feistritztal bei USK Puch bei Weiz. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 4:2. Auf dem Papier ging Puch bei Weiz als Favorit ins Spiel gegen FC Oberes Feistritztal II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte USK Raiffeisen Puch bei Weiz mit 3:0 die Oberhand behalten.

Puch eilt von Erfolg zu Erfolg und peilt die Gebietsliga an

Nach zwei Minuten stand es 1:1 - so etwas gibt es auch nicht oft

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Oberes Feistritztal II bereits in Front. Elias Hirt markierte in der ersten Minute die Führung. Jetzt erst recht, dachte sich Christoph Fuchs, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (2.).

Christian Schlemmer stellte die Weichen für USK Puch bei Weiz auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 2:1 per Elfmeter zur Stelle war. Aus der Ruhe ließ sich der Gast nicht bringen. Hirt erzielte wenig später den Ausgleich (39.) - die Abwehr der Heimmannschaft war da kurz nicht im Bilde, der Torschütze lief in Richtung Keeper Höfler und so stand es 2:2.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Fuchs für Puch bei Weiz zur Führung (42.).

Tor, Toor, Tooor für USK Raiffeisen Puch bei Weiz zum 3:2 Nummer 7, der Fuchs ist mit einem Traumabschluss aus 16 Metern zur Stelle direkt ins Kreuzeck. Kevin Schrank, Ticker-Reporter

Zur Pause reklamierte USK Raiffeisen Puch bei Weiz eine knappe Führung für sich - die Zuschauer sahen bis dahin ein unterhaltsames Spiel, bei dem noch nichts entscheiden war.

Hutter fixiert in der Nachspielzeit die drei Punkte

Nach der Pause kamen beide Teams zu weiteren Möglichkeiten, das Aluminium wurde getestet, ebeso die Keeper auf beiden Seiten. Das entscheidende Tor fiel dann erst in der Nachspielzeit. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Markus Hutter für einen Treffer sorgte (93.).

Tor, Toor, Tooor für USK Raiffeisen Puch bei Weiz zum 4:2 HuMäx von der Mittellinie Tormann im Gegnerischen 16er und Hutter eiskalt, er kann es doch noch. Kevin Schrank, Ticker-Reporter

Am Ende verbuchte USK Puch bei Weiz gegen Oberes Feistritztal II die maximale Punkteausbeute und holt drei weitere wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Konto von Puch bei Weiz zählt mittlerweile 50 Punkte. Damit steht das Team auf einem starken zweiten Platz. Die Angriffsreihe von USK Puch bei Weiz lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 57 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur dreimal gab sich das Team bisher geschlagen. USK Raiffeisen Puch bei Weiz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Trotz der Niederlage belegt FC Oberes Feistritztal II weiterhin den fünften Tabellenplatz.

Nächster Prüfstein für USK Puch bei Weiz ist die Reserve von St. Ruprecht/R. (Samstag, 14:45 Uhr). Oberes Feistritztal II misst sich am selben Tag mit SV Tischlerei Berger Ratten (19:00 Uhr).

Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K) - Armin Tödling, Stefan Franz Haider, Daniel Unger, Heinz Peter Posch, David Berger, Martin Tödling - Christoph Fuchs, Christian Schlemmer



Ersatzspieler: Ewald Schwarz, Michael Zorn, Patrick Reiter, Christoph Jaritz, Markus Hutter, Julian Hollaus



Trainer: Stefan Zisser

FC Oberes Feistritztal II: Simon Gaulhofer - Arthur Hutter, Florian Allmer (K), Manuel Grabenbauer - Alexander Hutter, Mario Ochsenhofer, Oliver Mock, Felix Geßlbauer, Andre Kölbl - Bastian Kandlbauer, Elias Hirt



Ersatzspieler: Matthias Doppelhofer, David Klaftenegger, Lukas Bruckgraber, Thomas Sallegger, Thomas Kern, Heinz Felber



Trainer: Lukas Wurm

1. Klasse Ost B: USK Raiffeisen Puch bei Weiz – FC Oberes Feistritztal II, 4:2 (3:2)

93 Markus Hutter 4:2

42 Christoph Fuchs 3:2

39 Elias Hirt 2:2

33 Christian Schlemmer 2:1

2 Christoph Fuchs 1:1

1 Elias Hirt 0:1

