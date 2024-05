FC Almenland II dominiert mit historischem Sieg gegen St.Johann/Hartberg Reserve

Details Sonntag, 05. Mai 2024 18:17

In einem bemerkenswerten Heimspiel demonstrierte der FC Almenland United II seine Überlegenheit mit einem atemberaubenden 10:0-Sieg gegen die SG Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II. Das Spiel, welches am Platz von FC Almenland stattfand, zeigte von Beginn an, wer auf dem Platz das Sagen hatte. Die Gastgeber legten eine beeindruckende Performance hin, die mit einem vierfachen Torerfolg in der ersten Halbzeit begann und in einem zweistelligen Sieg endete. Die Zuschauer wurden Zeuge einer Show der Extraklasse, bei der besonders Christoph Mandl und Johannes Harrer herausstachen.

Zehn Tore in einem Spiel - danach wurde gefeiert!

Erste Halbzeit: Almenland legt stark vor - man führt mit 4:0 zur Pause

Die erste große Aktion des Spiels führte bereits in der 12. Minute zum Erfolg für FC Almenland, als Michael Mandl das erste Tor aus kurzer Entfernung erzielte. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den Rest des Spiels. Johannes Harrer, ein weiterer Schlüsselspieler des Heimteams, verdoppelte in der 26. Minute die Führung, nachdem er eine makellose Vorlage von einem Teamkollegen verwertete.

Christoph Mandl, der sich als wahre Tormaschine erwies, erzielte in der 38. Minute durch einen spektakulären Freistoß das 3:0 und legte kurz vor der Halbzeitpause mit einem weiteren Tor nach, was den Stand auf 4:0 erhöhte. Das Mittelfeld und die Abwehr von St.Johann Reserve fanden keine Antwort auf die Angriffswellen von Almenland und gingen mit einem deutlichen Rückstand in die Pause.

Zweite Halbzeit: Toreflut setzt sich fort - am Ende wird es zweistellig

Ohne nachzulassen, startete FC Almenland energisch in die zweite Halbzeit. Johannes Harrer demonstrierte erneut seine Klasse und erzielte in der 47. Minute das 5:0, kurz darauf gefolgt von seinem vierten Tor des Tages in der 52. Minute zum 6:0. Martin Knoll mit einem Distanzschuss zum 7:0, Markus Winter und Kevin Glettler nach toller Vorarbeit schlossen sich dem Torreigen mit ihren Treffern in der 60., 57. und 62. Minute an.

Das Highlight setzte Christoph Mandl in der 65. Minute mit einem Volley ins lange Eck zum 10:0, das den historischen Sieg besiegelte.

Trotz der wenigen Gegenangriffe von Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II konnte die Heimmannschaft ihre Dominanz durchgehend aufrechterhalten und ließ bis zum Schlusspfiff in der 91. Minute keine Zweifel am Ausgang des Spiels.

Der Sieg der FC Almenland Reserve war nicht nur ein Beweis für ihre offensive Stärke, sondern auch für ihre Fähigkeit, als Team zusammenzuspielen und den Gegner unter Druck zu setzen. Mit diesem Ergebnis sendet Almenland ein starkes Signal an die Konkurrenz und setzt ein Ausrufezeichen in der laufenden Saison.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die Almenland Reserve matcht sich mit Puch um den Aufstieg in die Gebietsliga Ost. Momentan hat man drei Punkte Vorsprung. Nur noch eines der beiden Teams kann die Meisterschaft holen. Mit 94 Toren ist das Team die Tormaschine der Liga. Mit 16 Gegentoren verfügt man über die beste Abwehr.

Die SG Hartberg-St.Johann kommt auf fünf Siege in der Saison und drei Unentschieden und ist im Mittelfeld der Tabelle gereiht.

Am 11.05.24 spielt der Tabellenführer in Anger. St.Johann empfängt die zweite Mannschaft von Oberes Feistritztal.

Stimme zum Spiel

Patrick Kreutzer - Trainer Almenland II

"In den ersten zwanzig Minuten haben unsere Gäste noch gut mitgespielt. Dann begann meine Mannschaft ein Fest zu feiern und überrolte St.Johann. Ich denke, dieser Sieg ist auch in dieser Höhe verdient. Ich bin sehr stolz auf meine junge Truppe!"

Aufstellungen:

FC ALMENLAND II: Lukas Tödtling - Lukas Hütter, Michael Mandl, Florian Mandl, Bastian Elias Heider, Georg Vorraber - David Hechtl, Markus Winter, Christoph Mandl, Martin Raffael Knoll - Johannes Harrer (K)

Ersatzspieler: Fabian Leitner, Kevin Glettler, Martin Lackner, Paul Kletzenbauer, Dominik Maric, Daniel Mandl

Trainer: Patrick Kreutzer

St. JOHANN: Raphael Riegler, Maximilian Resch, Marcel Gmeiner (K), Maurizio Dietrich, Dominik Kernbichler, Fabian Kernbichler, Christian Freitag, Alexander Konrad, Manuel Allmer, Sebastian Sommer, Lukas Glößl

Ersatzspieler: Tobias Freitag, Arman Schützenhöfer, Sebastian Bruckner, Martin Putz

Trainer: Christoph Wukits

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: FC Almenland II : Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II - 10:0 (4:0)

65 Christoph Mandl 10:0

62 Kevin Glettler 9:0

60 Martin Raffael Knoll 8:0

57 Markus Winter 7:0

52 Johannes Harrer 6:0

47 Johannes Harrer 5:0

40 Christoph Mandl 4:0

38 Christoph Mandl 3:0

26 Johannes Harrer 2:0

12 Michael Mandl 1:0

