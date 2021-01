Sahnehäubchen: Tieschen hat erstmaligen Aufstieg im Visier

Details Sonntag, 10. Januar 2021 18:15

Der in der Spielzeit 1962/63 erstmalig an der Meisterschaft teilnehmende SVU RB Tieschen, der bislang soweit sein Auslangen in der untersten Spielklasse finden muss, kann in den letzten drei Jahren gehörig aufzeigen bzw. deutet man an, dass es in Bälde passieren kann, dass man erstmalig das Gebietsliga-Ticket löst. In der jüngeren Vergangenheit schafft es Tieschen, sich kontinuierlich im vorderen Tabellen-Mittelfeld festzusetzen. In der Spielzeit 18/19 landet man in der 1. Klasse Süd, nur drei Zähler hinter dem Meister Bairisch Kölldorf/Bad Gleichenberg II, am hervorragenden 3. Rang. Diesen Schwung kann Tieschen dann mitnehmen in den Herbst 2019, da reicht es hinter Söchau zum vielversprechenden 2. Platz. Aber die Saison wird dann aus bekannten Gründen gecancelled. Was die Truppe von Trainer Vladimir Mauko aber nicht davon abhält, weiter konstant und erfolgreich aufzutreten. So rangiert man mit einem Spiel weniger ausgetragen, mit starken 22 Punkten aus 9 Partien, wiederum in einem Bereich, der es durchaus ermöglichen könnte, im kommenden Juni erstmalig aufzusteigen.

SVU TIESCHEN:

Tabellenplatz: 5. 1. Klasse Süd

Heimtabelle: 2.

Auswärtstabelle: 4.

längste Serie ohne Sieg: 1 Spiel

höchster Sieg: 18:0 bei SG Mühldorf/Vulcanos II (4. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 7 Spiele

höchste Niederlage: 1:3 in Bad Radkersburg (2. Runde)

geschossene Tore/Heim: 3,0

bekommene Tore/Heim: 0,8

geschossene Tore/Auswärts: 6,0

bekommene Tore/Auswärts: 1,0

Spiele zu Null: 4

erfolgreichster Torschütze: Marko Karnet (10)

Fairplaybewerb: 11.

(Die Leistungskurve des SVU Tieschen war zuletzt permanent im Steigen begriffen)

SPIELER-WORDRAP MIT PATRICK PÖLZL:

Ich in 3 Worten: sozial, hilfsbereit, alt

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Aufstieg in die Oberliga Süd-Ost

Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: CL Finale 2005, Liverpool vs AC Milan

Erfolg bedeutet für mich: Harte Arbeit mit viel Teamgeist

Mein Lieblingsessen: Mc Donalds :)

Salzburg oder Rapid: GAK

Sturm, Hartberg oder GAK: GAK

Konsole oder Brettspiele: am liebsten Karten spielen mit Freunden

Als Fan drücke ich die Daumen für: St Pauli und SV Hof

Der Held in meiner Kindheit: Komissar Rex

Worauf ich nicht verzichten kann: Meine Familie und meine Freunde

Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Schadler Wolfgang und Urbanitsch Christopher

Hast du ein fußballerisches Vorbild: Es gab bzw gibt soviele gute Fußballer auf der Welt. Xavi - iniesta - Messi

Worauf bist du besonders stolz: Auf meine 3 Schildkröten, Zlatko, Luna und Shiggy

Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: Roman Mählich und Herbert Prohaska

Ligaportal.at: 👍

Ein absolutes No-Go ist: lügen

Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: Kaffee in der Früh

In der Kabine sitze ich neben: Manuel Komatz-Penka und Urbanitsch Christopher

Mein Musikwunsch für die Kabine: Don‘t Stop Believin

Der Womanizer in der Mannschaft: eindeutig unser Maskottchen, Dirty Sanchez

Der Stylingexperte in der Mannschaft: Borut Uhan - er ist mit Abstand der älteste und hat am meisten Erfahrung

Was ich noch loswerden möchte: Scheiss COVID 19 - G’sund bleiben und ich wünsche mir mehr Gerechtigkeit auf der Welt + den Weltfrieden

