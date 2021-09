Punkteteilung beim Top-Spiel: Radkersburg und St. Anna trennen sich Unentschieden

Details Sonntag, 19. September 2021 13:31

Im Spiel USV RB Weindorf St. Anna/A. II gegen FC Bad Radkersburg trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Topspiel der Runde in der 1. Klasse Süd fand somit keinen Sieger.

In der Arena von St. Anna herrschte eine Bombenstimmung

200 Besucher kamen in die Stahlbau Müller Arena nach St. Anna und verfolgten das Spitzenspiel der Runde in der 1. Klasse Süd. Die Besucher wurden nicht enttäuscht - sie sahen zwei Teams, die unbedingt gewinnen wollen und ein dementsprechendes Offensivspektakel aufzogen. Sowohl die Heimischen, als auch die Auswärtigen kamen in der ersten Hälfte zu guten Möglichkeiten - lediglich der Abschluss ließ zu wünschen übrig. Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Zweitvertretung von USV RB Weindorf St. Anna/A. und Radkersburg ohne Torerfolg in die Kabinen. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel bejubelten 200 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für USV St. Anna/A. II schlägt – den Treffer von Manfred Lamprecht zum 1:0. Sein Schuss aus der zweiten Reihe landete unhaltbar im Eck. Jetzt hatten die Hausherren Lunte gerochen und wollten den Sack schnell zumachen.

Jure Jevsenak schlug doppelt zu und rettete Bad Radkersburg den Punkt

Der erst kurz zuvor eingewechselte Roko Baranja schoss die Kugel zum 2:0 für das Heimteam über die Linie (69.) - die Stimmung in St. Anna kochte jetzt über. Aber die Gäste gaben nicht auf - Jure Jevsenak schlug gleich doppelt zu und glich damit für FC Bad Radkersburg aus (71./91.). Alles sprach für einen Sieg von St. Anna II, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Radkersburg noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander. Der Titelfavorit Bad Radkersburg wackelte zwar kurz ist aber nicht umgefallen. Der Tabellenführer bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der Gast fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Nach sieben gespielten Runden gehen bereits 14 Punkte auf das Konto von USV RB Weindorf St. Anna/A. II und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz.

1. Klasse Süd: USV RB Weindorf St. Anna/A. II – FC Bad Radkersburg, 2:2 (0:0)

52 Manfred Lamprecht 1:0

69 Roko Baranja 2:0

71 Jure Jevsenak 2:1

91 Jure Jevsenak 2:2

Stimme zum Spiel:

Matthias Sommer, Obmann Bad Radkersburg:

"Unser beiden Stürmer waren verletzt, wir haben uns dadurch gegen stark aufspielende Gegner sehr schwer getan. Wir haben aber bewiesen, was in uns steckt - nach dem 2:0 haben wir Moral gezeigt und schlussendlich noch den Punkt geholt."

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!