Ungefährdeter Heimsieg: Markt Hartmannsdorf spielt TUS Mureck schwindelig

Details Sonntag, 26. September 2021 08:40

Für Mureck gab es in der Partie gegen Markt Hartmannsdorf, an deren Ende eine 1:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Markt Hartmannsdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Marcel Zwillak brachte den Gastgeber in der achten Minute ins Hintertreffen. Lukas Flock lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf den 1:1-Ausgleich (19.). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Markt Hartmannsdorf für sich beanspruchte. Für das zweite Tor von Hartmannsdorf war Darko Pavel verantwortlich, der in der 46. Minute das 2:1 besorgte. Andreas Schmidt erhöhte für USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf auf 3:1 (47.). Der vierte Streich von Markt Hartmannsdorf war Manuel Brodtrager vorbehalten (83.). Am Ende verbuchte Hartmannsdorf gegen TuS JR Company GmbH Mureck die maximale Punkteausbeute.

USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Markt Hartmannsdorf vier Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Hartmannsdorf ungeschlagen ist. Zwei Siege, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von TUS Mureck bei. Die Gäste ließen in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherten sich nur einmal die Maximalausbeute.

1. Klasse Süd: USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf – TuS JR Company GmbH Mureck, 4:1 (2:1)

8 Marcel Zwillak 0:1

19 Eigentor durch Lukas Flock 1:1

46 Darko Pavel 2:1

47 Andreas Schmidt 3:1

83 Manuel Brodtrager 4:1

Stimme zum Spiel:

Roman Thomaser, Obermann Markt Hartmannsdorf:

"Ich gratuliere der Mannschaft recht herzlich zum Sieg. Endlich wurde auch das umgesetzt, was wir im Training immer besprochen haben!"

by ReD

