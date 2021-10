Sieben Partien ohne Niederlage: Markt Hartmannsdorf setzt Erfolgsserie fort

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 08:48

Der USV Edelsbach konnte Markt Hartmannsdorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Heimspiel mit 0:3. Hartmannsdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Edelsbach einen klaren Erfolg. Vor etwa 60 Zuschauern, die den Weg an den Edelsbacher Sportplatz gefunden hatten, dominierten die Auswärtigen das Geschehen über weite Strecken der Begegnung, die Edelsbacher hatten dem nur wenig entgegenzusetzen.

Darko Pavel war es, der in der 36. Minute das Spielgerät im Gehäuse von USV Edelsbach RB mittleres Raabtal unterbrachte. Sebastian Zoller schoss die Kugel zum 2:0 für USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf über die Linie (37.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für klare Verhältnisse sorgten die Gäste in Person von Noah Fürntrath, indem er das 3:0 markierte (84.). Schließlich sprang für Hartmannsdorf gegen USV Edelsbach ein Dreier heraus.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt Edelsbach den siebten Platz in der Tabelle ein. In der Defensive drückt der Schuh bei der Heimmannschaft, was in den 29 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. USV Edelsbach RB mittleres Raabtal verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Gewinnen hatte bei USV Edelsbach zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Der Zu-null-Sieg lässt USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Markt Hartmannsdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und eine Niederlage dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Hartmannsdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

1. Klasse Süd: USV Edelsbach RB mittleres Raabtal – USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf, 0:3 (0:2)

36 Darko Pavel 0:1

37 Sebastian Zoller 0:2

84 Noah Fuerntrath 0:3

