Avdic-Viererpack: Radkersburg auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 10. April 2022 09:26

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Radkersburg und SU Riegersburg mit dem Endstand von 7:0. FC Bad Radkersburg hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte der Spitzenreiter nach 90 Minuten beim 3:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Mitja Flisar brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn. Edin Avdic schoss die Kugel zum 2:0 für Radkersburg über die Linie (18.). Mit dem 3:0 durch Flisar schien die Partie bereits in der 35. Minute mit FC Bad Radkersburg einen sicheren Sieger zu haben. Zur Halbzeit blickte Radkersburg auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Für den nächsten Erfolgsmoment von FC Bad Radkersburg sorgte Avdic (47.), ehe Andrej Dugolin das 5:0 markierte (77.). Avdic gelang ein Doppelpack (80./86.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Radkersburg einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Wer soll FC Bad Radkersburg noch stoppen? Radkersburg verbuchte gegen Riegersburg die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Süd weiter an. Mit nur acht Gegentoren stellt FC Bad Radkersburg die sicherste Abwehr der Liga. Radkersburg ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 15 Siege und ein Unentschieden. FC Bad Radkersburg scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

SU Riegersburg/Vulkanland belegt mit 19 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. SU Riegersburg überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am nächsten Samstag reist Radkersburg zu SVU RB Tieschen, zeitgleich empfängt Riegersburg USV Raiffeisen WM Hatzendorf.

1. Klasse Süd: FC Bad Radkersburg – SU Riegersburg/Vulkanland, 7:0 (3:0)

86 Edin Avdic 7:0

80 Edin Avdic 6:0

77 Andrej Dugolin 5:0

47 Edin Avdic 4:0

35 Mitja Flisar 3:0

18 Edin Avdic 2:0

15 Mitja Flisar 1:0