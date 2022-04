Kollegger-Triple: Ottendorf feiert gegen Straden II einen 6:3 Sieg

Details Samstag, 23. April 2022 15:30

Mit 3:6 verlor die Reserve von SU Zidek Straden am vergangenen Freitag deutlich gegen Union SV Raiba Ottendorf. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 1:1 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

Vor den Augen der 50 Zuschauer stellte Sascha Furlan das 1:0 für Union SV Ottendorf sicher (16.). Den Ausgleichstreffer hatte SU Straden II in Minute 21 im Repertoire. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Manuel Gruber in der 29. Minute. Mit einem Tor Vorsprung für Ottendorf ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Doppelpack für den Gast: Nach seinem ersten Tor (59.) markierte Kevin Kollegger wenig später seinen zweiten Treffer (61.). Für das zweite Tor von SU Zidek Straden II war Elyas Artjom Afaunov verantwortlich, der in der 70. Minute das 2:4 besorgte. Die Vorentscheidung führten Gruber (76.) und Kollegger (77.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Christoph Stiasny beförderte das Leder zum 3:6 von SU Straden II in die Maschen (89.). Letzten Endes holte Union SV Raiba Ottendorf gegen das Heimteam drei Zähler.

SU Zidek Straden II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SU Straden II baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Durch den klaren Erfolg über SU Zidek Straden II ist Union SV Ottendorf weiter im Aufwind.

Ottendorf setzte sich mit diesem Sieg von SU Straden II ab und nimmt nun mit 25 Punkten den sechsten Rang ein, während SU Zidek Straden II weiterhin 22 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist SU Straden II zu USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf, zwei Tage später begrüßt Union SV Raiba Ottendorf TuS JR Company GmbH Mureck auf heimischer Anlage.

1. Klasse Süd: SU Zidek Straden II – Union SV Raiba Ottendorf, 3:6 (1:2)

89 Christoph Stiasny 3:6

77 Kevin Kollegger 2:6

76 Manuel Gruber 2:5

70 Elyas Artjom Afaunov 2:4

61 Kevin Kollegger 1:4

59 Kevin Kollegger 1:3

29 Manuel Gruber 1:2

21 Tobias Fortmueller 1:1

16 Sascha Furlan 0:1