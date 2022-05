Wordrap: "Spieler der Runde" Sebastian Ramminger steht Rede und Antwort

Details Freitag, 20. Mai 2022 15:17

Ab dieser Woche gibt es auch bei Ligaportal Steiermark die neue Rubrik mit der Bezeichnung "Top 16 Spieler". Vormals "Team der Runde" werden dabei an jedem Spieltag die 16 herausragenden Akteure pro Spielklasse, gesondert namentlich erwähnt. Was dann gleichbedeutend damit ist, dass daraus dann wie gewohnt der "Spieler der Runde" gewählt werden kann. Stündlich kann dabei wieder 24 Stunden lang die Stimme für den persönlichen Favoriten abgegeben werden. Auffallend in dieser Runde war es, dass es in der 1. Klasse Süd, ein 15-jähriger Spieler geschafft hat, sich diese Auszeichnung zu krallen. Deshalb holt Ligaportal, Sebastian Ramminger auch vor den Vorhang bzw. konfrontierte man ihn mit einem "Wordrap":

Der erst 15-jährige Sebastian Ramminger (USV Ottendorf) wurde zuletzt in der 1. Klasse Süd zum "Spieler der Runde" gewählt.

Name: Sebastian Ramminger

Geburtsdatum: 25. September 2006

Verein: USV Ottendorf

Beim Verein seit: 7. Feber 2022

Position: Linker Verteidiger

Meine Schwächen sind: Offensivspiel

Meine Stärken sind: Ruhe am Ball, Spielübersicht und Teamplayer

Mein sportliches Vorbild: Alphonso Davies

Meine Lieblings-Mannschaft: FC Bayern München

Meine 3 Dinge auf einer einsamen Insel sind: Fußball, Handy, Feuersteine

Diese Persönlichkeit würde ich gerne kennenlernen: Karim Adeyemi

Mein sportliches Ziel ist es: Fußballerisch so weit wie möglich zu kommen

Was ich noch sagen wollte: Danke an alle die mich gewählt haben!

