Kopinja erledigt USV Hatzendorf mit vier Treffern fast im Alleingang

Details Sonntag, 03. September 2023 23:00

USV Raiffeisen WM Hatzendorf blieb gegen SC Breitenfeld an der Rittschein chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche.

USV Hatzendorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Florian Reisinger das schnelle 1:0 für SC Breitenfeld erzielte. Moritz Pfeiffer trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein. Simon Kopinja legte in der 23. Minute zum 3:0 für Breitenfeld nach. In der 25. Minute lenkte Christoph Paulitsch den Ball zugunsten von Hatzendorf ins eigene Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Nach knapp 30 Minuten schon viel passiert Andreas Mauser, Ticker-Reporter

In Topform präsentierte sich Kopinja, der einen lupenreinen Hattrick markierte (51./60./66.) und USV Raiffeisen WM Hatzendorf einen schweren Schlag versetzte. Kurz vor Ultimo war noch Gerald Kern zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Gasts verantwortlich (81.). Schlussendlich verbuchte SC Breitenfeld an der Rittschein gegen USV Hatzendorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Hatzendorf sehr schwach in der Offensive Andreas Mauser, Ticker-Reporter

Trotz der drei Zähler machte SC Breitenfeld im Klassement keinen Boden gut. Der Gastgeber weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. In der Defensivabteilung von Hatzendorf knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt.

Breitenfeld tritt am Freitag, den 08.09.2023, um 19:00 Uhr, bei SVU RB Tieschen an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt USV Hatzendorf die Reserve von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen.

Stimme zum Spiel:

Martin Hackl, Trainer Breitenfeld:

"Wir haben mit den ersten drei chancen drei Tore gemacht, haben danach aber teilweise unkonzentriert gespielt. Gleich nach Wiederbeginn der 2. Halbzeit haben wir das vierte Tor gemacht - damit war das spiel entschieden. Alles in allem war der Sieg verdient. Jetzt freuen wir uns auf das Schlagerspiel am Freitag in Tieschen."

1. Klasse Süd: SC Breitenfeld an der Rittschein – USV Raiffeisen WM Hatzendorf, 6:2 (3:1)

81 Gerald Kern 6:2

66 Simon Kopinja 6:1

60 Simon Kopinja 5:1

51 Simon Kopinja 4:1

25 Eigentor durch Christoph Paulitsch 3:1

23 Simon Kopinja 3:0

19 Moritz Pfeiffer 2:0

10 Florian Reisinger 1:0

Aufstellungen:

Breitenfeld: Stefan Prehm, Moritz Pfeiffer, Christoph Paulitsch, Simon Feiertag, Florian Reisinger, Michael Heininger, Niko Barbaric, Stephan Grabner (K), Simon Kopinja, Sebastian Schmidt, Bernhard Haidinger



Ersatzspieler: Stiven Lacko, Moritz Jeindl, Mario Dusek, Daniel Lipp, Jan Andre Fuchs, Franz Josef Stocker



Trainer: Martin Hackl

USV Raiffeisen WM Hatzendorf: Ernst Wolf, Jan Niklas Friedl, Michael Groß, Marcel Hermann Ettl, Matthias Becker, Florian Lipp, Borut Roposa, Gerald Kern (K), Marc-Andre Siegl, Manuel Lösch, Dominik Seidl



Ersatzspieler: Fade Al Aboudi, Alexander Manninger, Maximilian Putz, Primoz Slekovec



Trainer: Adolf Reiter

by ReD

