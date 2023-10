Favorit setzt sich durch: USV Unterlamm demontiert Hatzendorf

Details Montag, 09. Oktober 2023 21:30

USV Unterlamm fertigte USV Hatzendorf am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Unterlamm ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Dennis Maurer markierte in der ersten Minute die Führung. Hatzendorf zeigte sich wenig beeindruckt. In der sechsten Minute schlug Gerald Kern mit dem Ausgleich zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Kevin Matzl in der 30. Minute. Er traf vom Elfmeterpunkt. Zur Pause hatte USV Raika Unterlamm eine hauchdünne Führung inne.

Mit einem schnellen Doppelpack (48./52.) zum 4:1 schockte Kevin Pfeifer USV Raiffeisen WM Hatzendorf. Rückstand und Unterzahl – nachdem Zan Kocuvan von den Gästen auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (63.). Spielstark zeigte sich USV Unterlamm, als Christoph Dobernigg (78.) und Florian Fuchs (85.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Am Ende kam Unterlamm gegen USV Hatzendorf zu einem verdienten Sieg.

Im letzten Hinrundenspiel errang USV Raika Unterlamm drei Zähler und weist als Tabellenzweiter nun insgesamt 21 Punkte auf. Offensiv sticht USV Unterlamm in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 28 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von USV Unterlamm.

Mit erst zwölf erzielten Toren hat USV Raiffeisen WM Hatzendorf im Angriff Nachholbedarf. USV Hatzendorf musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Hatzendorf insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

USV Raiffeisen WM Hatzendorf steckt nach sieben Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Unterlamm mit aktuell 21 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Nächster Prüfstein für USV Raika Unterlamm ist SVU RB Tieschen (Samstag, 17:00 Uhr). USV Hatzendorf misst sich am selben Tag mit SG Kubica/Bauer Bikes Kirchberg-St.Margarethen ll (15:00 Uhr).

1. Klasse Süd: USV Raika Unterlamm – USV Raiffeisen WM Hatzendorf, 6:1 (2:1)

85 Florian Fuchs 6:1

78 Christoph Dobernigg 5:1

52 Kevin Pfeifer 4:1

48 Kevin Pfeifer 3:1

30 Kevin Matzl 2:1

6 Gerald Kern 1:1

1 Dennis Maurer 1:0

Unterlamm: Julian Hammer - Lukas Lenz-Riegler, Benjamin Moser, Florian Fuchs, David Eibel (K), Dennis Maurer, Andras Molnar - Marc Thier, Tobias Jaindl - Kevin Matzl, Kevin Pfeifer



Ersatzspieler: Johann Gartler, Christoph Dobernigg, Matthias Siegl, Maximilian Moser, Nico Gimpl



Trainer: Mathias Pfeifer

USV Raiffeisen WM Hatzendorf: Ernst Wolf, Michael Groß, Marcel Hermann Ettl, Florian Lipp, Borut Roposa, Gerald Kern (K), Manuel Lösch, Primoz Slekovec, Zan Kocuvan, Matthias Hartinger, Dominik Seidl



Ersatzspieler: Fade Al Aboudi, Matthias Becker, Maximilian Putz



Trainer: Adolf Reiter

