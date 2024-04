Zalokar-Hattrick beim Duell der Gegensätze. Tieschen gewinnt auch bei Schlusslicht Petersdorf II.

Details Montag, 29. April 2024 18:19

1. Klasse Süd: Ein ungleiches Duell wartete am Sonntag Nachmittag auf Ligainteressenten. Das Tabellenschlusslicht Petersdorf II empfing den überlegen Tabellenführer aus Tieschen. Der Ligaprimus hatte zeitweise seine Probleme, gewann aber wie erwartet mit 1:4. Auch die ersten beiden Saisonduelle gingen an den Titelanwärter (8:1 bzw. 3:0 durch Nichtantreten).





Ein gewohntes Bild: Die Tieschener Jubeltraube

Petersdorf II startete hervorragend, Tieschen wirkte überrascht

Die rund 50 Zuseher am idyllischen Sportplatz in Petersdorf II sahen am Sonntag-Nachmittag überraschend starke Hausherren - die guten Leistungen der letzten Wochen dürften Aufschwung geben. Nach wenigen Minuten sollte sich der aggressive Start der Heimischen belohnen. Luka Gorecan nutzte eine Unachtsamkeit der Tieschen-Defensive aus und schob gekonnt ins leere Tor (6.). Doch Tieschen erwachte durch den schnellen Rückstand und reagierte, wie ein Spitzenteam eben reagiert. Nach einer schönen Kombination schloss Luka Zalokar ab und verwandelte das Leder eiskalt zum Ausgleich (15.). Doch mehr sollte Tieschen in der ersten Hälfte nicht gelingen, so waren es die Hausherren, die mächtig Druck machten und vermehrt zu Chancen kamen. Genutzt wurde allerdings keine davon und so ging es mit einem beachtlichen 1:1 in die Kabinen.

Tieschen am Ende souverän - Petersdorf II kann hohes Tempo nicht halten

Der Titelanwärter startete besser in die zweite Halbzeit und versuchte, die Favoritenrolle auch anzunehmen. Das gelang im Laufe der Partie immer besser und sollte sich mit der Führung belohnt machen. Matija Kolar zog aus der Distanz ab und ließ sich feiern (63.). Wenig später erhöhte Zalokar nach einem Abwehrpatzer auf 1:3 und entschied die Partie frühzeitig (72.). Der Tabellennachzügler konnte sich davon nicht mehr erholen und kassierte in der Nachspielzeit auch noch den vierten Treffer. Wieder war Zalokar der Torschütze, der den 1:4 Endstand herstellte. Mit aktuell 24 Treffern führt der Hattrick-Held die Torschützenliste souverän an.



Tieschen ist zwar rein rechnerisch noch einholbar, doch der Titel dürfte ihnen wohl nicht mehr zu nehmen sein. Nächste Woche Freitag (19 Uhr) könnte der SVT den Titel fixieren, dazu müssen sie allerdings zuerst gegen die SG Jagerberg bestehen.



Petersdorf II versucht sich am Samstag (17 Uhr) in Riegersburg und hofft auf die ersten Auswärtspunkte.

Stimme zum Spiel:

Trainer Petersdorf II, Ludwig Schützenhofer:

"Die Männer von Petersdorf konnten nicht nur 65 Minuten mit Tieschen mithalten, sondern in der Anfangsphase mächtig Druck ausüben und verdient in Führung gehen. Die Qualität vor dem Tor führte dann doch zum verdienten Sieg des Meisters."

Aufstellungen:

Petersdorf II: Ledion Tafilaj - Sasa Dretar, Lan Kosi Lovrencec, Philipp Pfund - Drilan Tafilaj, Hadi Moqdad, Emir Karamujic, Luka Gorecan, Rok Gruskovnjak - Arian Suka, Alexander Ettinger (K)



Ersatzspieler: Aldon Tafilaj, Adil Jammouli, Erjonit Jakupi, Christian Kniewallner, Josef Ritzer-Sima



Trainer: Ludwig Schützenhofer Tieschen: Klemen Zupet - Jan Klobasa, Simon Weghofer, Borut Uhan (K) - Markus Fortmüller, Tobias Fortmüller, Samir Krasniqi, Dukagjin Shabani - Luka Zalokar, Sebastian Urdl, Matija Kolar



Ersatzspieler: Alex Sipek, Valmir Maxhuni, Oliver Frankl, Lukas Friedl



Trainer: Alois Sundl Bericht: JN

