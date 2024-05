Mit Kantersieg zum Meistertitel: SVU Tieschen schreibt Geschichte und holt sich den Meisterteller

Details Samstag, 04. Mai 2024 15:03

Am Freitagabend erlebte das heimische Publikum in Tieschen ein Fußballfest der Extraklasse. Die Mannschaft von SVU Tieschen trat gegen das Team von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II an und zeigte eine Leistung, die in die Geschichte eingehen wird. Mit einem beeindruckenden 10:0 sicherte sich Tieschen nicht nur den Sieg, sondern auch den Meistertitel der 1. Klasse. Von Anfang bis Ende dominierte Tieschen das Spielgeschehen und ließ den Gästen keine Chance.

Ein fulminanter Start

Die Hausherren legten einen Blitzstart hin und zeigten bereits in der 5. Minute, in welche Richtung dieses Spiel gehen würde. Sebastian Urdl eröffnete den Torreigen mit einem fulminanten Schuss unter die Latte, nachdem Kolar ihn mit einem präzisen Pass bedient hatte. Die Dominanz von Tieschen wurde in der 31. Minute weiter unterstrichen, als Luka Zalokar vom Elfmeterpunkt aus den Keeper verlud und das 2:0 erzielte. Kurz darauf, in der 39. Minute, baute Zalokar mit seinem zweiten Treffer den Vorsprung weiter aus. Die Gäste von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II fanden kaum ins Spiel und mussten mit einem 0:3-Rückstand in die Halbzeitpause gehen.

Tieschen unaufhaltsam

Nach der Pause ließ Tieschen nicht nach und baute seine Führung unaufhörlich aus. Sebastian Urdl trug sich in der 50. Minute erneut in die Torschützenliste ein, nachdem er den Ball über den herauslaufenden Keeper hob. Matija Kolar erhöhte in der 64. Minute mit einem Weitschuss zum 5:0, und Tobias Fortmüller setzte in der 67. Minute mit einem präzisen Schuss ins obere Eck nach. Sebastian Urdl, Oliver Frankl und Luka Zalokar komplettierten mit ihren Toren das historische 10:0. Insbesondere die Tore von Frankl und Zalokar in den Schlussminuten unterstrichen die Überlegenheit von Tieschen und sorgten für einen würdigen Abschluss einer meisterlichen Leistung.

Nach 63 Jahren setzt sich Tieschen zum ersten mal die Meisterkrone auf

Das Spiel endete mit einem überwältigenden 10:0-Sieg für SVU Tieschen, das damit seine Ambitionen und seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellte. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Teamleistung und ließ zu keinem Zeitpunkt des Spiels Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Mit diesem Sieg krönte sich Tieschen zum Meister und sicherte sich einen Platz in der Fußballgeschichte des Klubs.

Stimme zum Spiel:

Alois Sundl, Trainer Tieschen:

zum Spiel...

"Die Mannschaft hat ein hervorragendes Spiel abgeliefert. Ich habe es genossen, von der Bank aus zuzusehen. Es war einfach phantastisch."

zur Saison...

"Die Saison ist noch nicht vorbei. Wir haben noch fünf Spiele, die wir auch mit dementsprechendem sportlichen Elan bestreiten wollen. Wir müssen jetzt erstmal alle realisieren, was uns geglückt ist. Das war nämlich schon etwas einzigartiges. Nach 63 Jahren stehen wir nun zum ersten mal an der Spitze der Tabelle in der 1. Klasse Süd."

1. Klasse Süd: Tieschen : Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II - 10:0 (3:0)

90 Luka Zalokar 10:0

87 Oliver Frankl 9:0

79 Tobias Fortmüller 8:0

76 Sebastian Urdl 7:0

67 Tobias Fortmüller 6:0

64 Matija Kolar 5:0

50 Sebastian Urdl 4:0

39 Luka Zalokar 3:0

31 Luka Zalokar 2:0

5 Sebastian Urdl 1:0

by ReD

Foto: SV Tieschen/Tschiggerl

