Riegersburg triumphiert mit 4:1 über Petersdorf II

Details Sonntag, 05. Mai 2024 20:21

Im spannungsgeladenen Aufeinandertreffen zwischen SU Riegersburg/Vulkanland und Petersdorf II erlebten die Zuschauer ein Spiel voller Wendungen und entscheidender Momente. Von Beginn an zeigte SU Riegersburg, dass sie auf dem heimischen Platz nichts dem Zufall überlassen wollten. Die Partie endete mit einem überzeugenden 4:1 Sieg für die Gastgeber, wobei das Spiel bereits in der ersten Halbzeit mit einem 3:1 Stand spannende Weichen stellte.

Ein Spiel mit rasantem Start

Die Begegnung begann sofort mit hoher Intensität, als SU Riegersburg bereits in der 7. Minute durch einen Treffer von Georg Harhammer in Führung ging. Dieser frühe Vorsprung unterstrich die Ambitionen der Heimmannschaft, das Spielgeschehen zu dominieren. Petersdorf II ließ sich jedoch nicht beirren und antwortete prompt mit dem Ausgleichstreffer durch Drilan Tafilaj in der 15. Minute, was die Partie wieder vollkommen offen gestaltete. Die Antwort von Riegersburg ließ nicht lange auf sich warten: Michael Egger brachte sein Team in der 16. Minute erneut in Führung und zeigte damit die Entschlossenheit der Heimmannschaft, die Oberhand zu gewinnen.

Die erste Halbzeit bot weiterhin ein aufregendes Spiel, das durch einen weiteren Treffer von Georg Harhammer in der 41. Minute gekrönt wurde, womit er seinen Doppelpack perfekt machte und SU Riegersburg mit einem 3:1 in die Halbzeitpause schickte. Diese Führung war das Ergebnis einer starken Teamleistung und einer effizienten Chancenverwertung.

Zweite Halbzeit und entscheidende Momente

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte Petersdorf II eine verbesserte Leistung und kam mit neuem Elan aus der Kabine, was sich in einer Serie von Eckbällen in der 90. Minute manifestierte. Trotz des Drucks gelang es dem Gastteam nicht, den Anschlusstreffer zu erzielen. Stattdessen war es Karlo Brkic, der in der 84. Minute den Sieg für SU Riegersburg/Vulkanland mit dem vierten Tor des Abends besiegelte. Sein Tor sorgte für die endgültige Entscheidung und zeigte die Effizienz von Riegersburg vor dem gegnerischen Tor.

Die letzten Minuten des Spiels wurden von beiden Mannschaften intensiv geführt, doch das Ergebnis blieb unverändert. SU Riegersburg/Vulkanland verwaltete das Ergebnis geschickt und ließ keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Der Endstand von 4:1 spiegelt ein Spiel wider, in dem Riegersburg seine Chancen konsequent nutzte und eine starke Teamleistung zeigte. Petersdorf II hingegen zeigte Kampfgeist, konnte aber die Effizienz und Spielstärke der Heimmannschaft nicht überwinden.

1. Klasse Süd: Riegersburg : Petersdorf II - 4:1 (3:1)

84 Karlo Brkic 4:1

41 Georg Harhammer 3:1

16 Michael Egger 2:1

15 Drilan Tafilaj 1:1

7 Georg Harhammer 1:0

