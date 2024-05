Triumph für TUS Mureck im Heimspiel gegen SG Kirchberg-St.Margarethen ll

Details Sonntag, 05. Mai 2024 20:38

Im spannungsgeladenen Match zwischen TUS Mureck und SG Kirchberg-St.Margarethen ll konnte sich das Heimteam deutlich mit einem 3:0 durchsetzen. In einer Partie, die von Anfang an von Taktik und Kampfgeist geprägt war, zeigte TUS Mureck, dass sie auf heimischem Boden eine Macht sind. Die Tore von Lukas Flock, Felix Galler und Othmar Roth besiegelten das Schicksal der Gäste und sorgten für Jubel unter den Fans von Mureck.

Früher Führungstreffer

Bereits in der 22. Minute zeigte TUS Mureck ihre Offensivkraft, als Lukas Flock das erste Tor des Spiels erzielte. Dieser frühe Treffer gab den Ton für den Rest des Spiels vor und setzte SG Kirchberg-St.Margarethen ll unter Druck, die sich nun gezwungen sahen, offensiver zu agieren. Die Heimmannschaft ließ jedoch nicht locker und baute ihre Führung weiter aus. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 39. Minute, war es Felix Galler, der mit einem präzisen Schuss das 2:0 für Mureck erzielte. Mit dieser komfortablen Führung im Rücken ging TUS Mureck in die Halbzeitpause, während SG Kirchberg-St.Margarethen ll sich auf eine Aufholjagd vorbereiten musste.

Mureck sichert den Sieg in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem unverminderten Kampfgeist von SG Kirchberg-St.Margarethen ll, die versuchten, den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch TUS Mureck stand defensiv solide und ließ kaum Chancen zu. In der 56. Minute dann der endgültige K.o.-Schlag durch Othmar Roth, der nach einem gekonnten Spielzug das 3:0 für Mureck erzielte. Dieser Treffer demoralisierte die Gästemannschaft zusehends und machte deutlich, dass TUS Mureck an diesem Tag nicht zu bezwingen war. Trotz einiger Versuche von SG Kirchberg-St.Margarethen ll, ins Spiel zurückzufinden, blieb die Defensive von Mureck unüberwindbar.

Als der Schiedsrichter nach 94 Minuten das Spiel abpfiff, stand es unmissverständlich 3:0 für TUS Mureck. Mit diesem Sieg demonstrierte Mureck einmal mehr ihre Heimstärke und sorgte für Enttäuschung bei SG Kirchberg-St.Margarethen ll, die trotz eines kämpferischen Auftritts ohne Punkte die Heimreise antreten mussten. Die Tore von Lukas Flock, Felix Galler und Othmar Roth waren der Schlüssel zum Erfolg für TUS Mureck in einem Spiel, das von taktischer Disziplin und effektiver Chancenverwertung geprägt war.

1. Klasse Süd: Mureck : Kirchberg-St.Margarethen ll - 3:0 (2:0)

56 Othmar Roth 3:0

39 Felix Galler 2:0

22 Lukas Flock 1:0

