Der Derbyschreck schlägt wieder zu: Hatzendorf spielt mit Breitenfeld Katz und Maus

Details Montag, 06. Mai 2024 08:14

In einer dominant geführten Partie konnte der USV Raiffeisen WM Hatzendorf einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den SC Breitenfeld an der Rittschein feiern. Vor heimischer Kulisse zeigte Hatzendorf eine starke Leistung und ließ dem Gegner kaum eine Chance. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Heimteam den Grundstein für den späteren Erfolg, den es in der zweiten Halbzeit mit einem Torfeuerwerk krönte.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Der Startschuss für das Spiel fiel pünktlich, und es dauerte nicht lange, bis die Heimmannschaft den ersten Akzent setzte. Bereits in der 11. Minute brachte Manuel Lösch den USV Hatzendorf mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer gab dem Spiel eine klare Richtung vor, wobei Hatzendorf weiterhin die Kontrolle behielt und Breitenfeld um Antworten ringen ließ. Trotz einiger Versuche von Breitenfeld, ins Spiel zu finden und Druck aufzubauen, gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Die erste Halbzeit endete mit einer knappen Führung für Hatzendorf, die jedoch das Spiel weitgehend dominierten.

Späte Tore besiegeln den Sieg für Hatzendorf

Die zweite Halbzeit begann ohne wesentliche Veränderungen im Spielgeschehen. Hatzendorf blieb am Drücker, und Breitenfeld suchte weiterhin nach Wegen, um die starke Defensive des Gegners zu überwinden. Die Spielentscheidung fiel schließlich in den letzten Minuten des Spiels. In der 89. Minute erzielte Dominik Seidl das 2:0 für Hatzendorf, was den Widerstand von Breitenfeld endgültig brach. Marcel Hermann Ettl krönte seine Leistung mit zwei Toren in der 90. Minute, zuerst durch einen spektakulären Schuss von ca. 40 Metern, der von der Latte ins Tor prallte, und kurz darauf mit einem weiteren Treffer zum 4:0-Endstand. Diese späten Tore zeigten nicht nur die Effizienz von Hatzendorf in der Offensive, sondern auch die nachlassende Konzentration der Gäste in den Schlussminuten.

Während die Gäste aus Breitenfeld enttäuscht das Feld verließen, feierte Hatzendorf einen verdienten und deutlichen Heimsieg. Die Taktik von Hatzendorf, geduldig auf ihre Chancen zu warten und dann eiskalt zuzuschlagen, ging voll auf. Mit diesem Sieg unterstreicht der USV Raiffeisen WM Hatzendorf seine Ambitionen in der Liga und sendet ein klares Signal an die Konkurrenz. Für den SC Breitenfeld hingegen bleibt die Niederlage eine bittere Pille, aus der sie lernen müssen, um in den kommenden Spielen stärker zurückzukommen.

Stimme zum Spiel:

Franz Niederl, Trainer Hatzendorf:

"Es war ein sehr gutes Spiel. In der ersten Hälfte waren die Gegner ein wenig überlegener. In der zweiten Hälfte hatten wir einige Chancen, gegen Ende hin haben wir dann den Deckel draufgemacht."

1. Klasse Süd: Hatzendorf : Breitenfeld - 4:0 (1:0)

93 Marcel Hermann Ettl 4:0

91 Marcel Hermann Ettl 3:0

89 Dominik Seidl 2:0

11 Manuel Lösch 1:0

by René Dretnik

Foto: USV Hatzendorf

