Überzeugender Auswärtssieg: TUS Mureck bezwingt Petersdorf II mit 4:0

Im Rahmen der 23. Runde der 1. Klasse Süd (STMK) stand das Spiel zwischen Petersdorf II und TUS Mureck an, welches mit einem klaren Sieg für die Gäste endete. Während die erste Halbzeit noch torlos verlief, zeigte TUS Mureck in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen 4:0 Erfolg dank einer starken Offensive und präzisen Abschlüssen.

Erste Halbzeit: Keine Tore, aber spannende Momente

Beide Teams suchten von Beginn an nach Möglichkeiten, das erste Tor zu erzielen, doch die Verteidigungen standen gut. Trotz einiger Versuche blieb die erste Halbzeit torlos, was die Spannung für die zweite Hälfte nur steigerte. Petersdorf II hielt zunächst gut mit, konnte jedoch nicht genügend Druck aufbauen, um die Abwehr von TUS Mureck ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Zweite Halbzeit: TUS Mureck dominiert und entscheidet das Spiel

Die Wende kam kurz nach der Pause. In der 56. Minute brach Jan Petek den Bann und erzielte das 0:1 für TUS Mureck. Dieses Tor gab den Gästen deutlich Auftrieb, während Petersdorf II sichtlich geschockt wirkte. Nur sieben Minuten später, in der 63. Minute, baute Felix Galler die Führung mit einem gekonnten Schuss zum 0:2 aus, was die Hoffnungen von Petersdorf II auf ein Comeback weiter schmälerte.

Das Team aus Mureck ließ nicht locker und setzte Petersdorf II weiter unter Druck. Raffael Grabler trat in den Vordergrund und erzielte in der 68. Minute das 0:3, gefolgt von einem weiteren Treffer in der 79. Minute, der das Schicksal des Heimteams besiegelte und den Endstand von 0:4 markierte. Grablers Doppelschlag innerhalb weniger Minuten zeigte die Effizienz und taktische Überlegenheit von TUS Mureck in diesem Spiel.

Doppelpack von Raffael Grabler

Die Schlussminuten verstrichen ohne weitere Großchancen, und das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen Sieg für die Gäste aus Mureck. Mit diesem Ergebnis unterstrich TUS Mureck seine Ambitionen in der Liga und hinterließ bei den Zuschauern einen starken Eindruck von ihrer Spielfähigkeit und ihrem Teamgeist.

Petersdorf II hingegen muss sich nach dieser Niederlage schnell erholen, um in den nächsten Spielen wieder Punkte zu sammeln. Für TUS Mureck war dieser Auswärtssieg jedoch ein wichtiger Schritt, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu festigen und ihre Position in der laufenden Saison weiter zu stärken.

Stimme zum Spiel:

Martin Semlitsch, Obmann Mureck:

"In der ersten Halbzeit haben wir uns noch schwer getan. In der zweiten Hälfte waren wir dann voll im Spiel und haben unsere Chancen verwertet. Der Sieg war ganz klar und verdient."

1. Klasse Süd: Petersdorf II : Mureck - 0:4 (0:0)

79 Raffael Grabler 0:4

68 Raffael Grabler 0:3

63 Felix Galler 0:2

56 Jan Petek 0:1

