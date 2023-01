Gottfried Sundl: "Wir wollen Meister werden!"

Details Sonntag, 22. Januar 2023 13:05

Nach dem Umbruch zu Saisonbeginn hat wohl niemand mit einem derartigen Erfolg des FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Sausal gerechnet. Nahezu alle Spieler haben den Verein verlassen, 12 Neue mussten geholt werden. Der neue Trainer Gottfried Sundl hat es aber dennoch geschafft mit seinem Team den hervorragenden dritten Platz in der Herbsttabelle der 1. Klasse West zu erreichen. Neun Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage beweisen, was in der Mannschaft für ein enormes Potential steckt. Der Trainer stellt sich den Fragen der Ligaportal-Redaktion.

Coach Gottfried Sundl hat die Mannschaft komplett umgekrempelt.

Interview mit Trainer Gottfried Sundl

Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der Hinrunde?

"Soweit sehr gut, wir konnten uns im Herbst trotz großem Teamumbruch mit 12 Abgängen in der Tabelle ganz oben halten. Es sind alle für die Rückrunde motiviert und bei den bisherigen freiwilligen Lauf- und Halleneinheiten war eine hohe Beteiligung. Am 03.02. ist unser Trainingsstart."

Wie werdet ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Die ersten Wochen werden physisch hart. Der Schwerpunkt in der Vorbereitung liegt sonst aber im taktischen Bereich."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Wir haben bisher mit Klaus Schober von St. Martin/S. einen fixen Zugang fürs Mittelfeld. Abgang gibt es noch keinen. Bis Transferschluss sollte sich aber noch was tun."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Entwicklung ist in allen Bereichen möglich, aber Devensivarbeit ist ganz oben dabei. Wir haben im Herbst viele unnötige Tore bekommen. Das wollen wir im Frühjahr ausmerzen."

Wie schätzt du die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Es sieht nach einem Dreikampf bis zum Schluss aus. Wir geben alles um am Ende erstmals ganz oben zu stehen."

Welche Teams haben dich besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Es kam grob wie vermutet. Den SV Kainach hatte ich besser platziert eingeschätzt."

Welchen Tabellenplatz hast du für deine Mannschaft ins Auge gefasst?

"Wir wollen Meister werden."

Du hast sicher die WM verfolgt? Wie fällt deine Analyse aus?

"Sicher, mein WM Tipp mit Argentinien ist aufgegangen; verdient denke ich. Beim Vereinstippspiel bin trotzdem nur im Mittelfeld gelandet; Gratulation an Maxi O. auf diesem Weg!"

Ein Wordrap

Messi oder Ronaldo?

Messi, er hat sein Team bei der WM in allen Bereichen besser unterstützt.

SUV oder Sportwagen?

SUV, der Rücken dankt es.

Bier oder Wein?

Beides.

Offensiv oder Defensiv?

Offensivfußball

Lieblingsverein?

FV St. Andrä/Höch

Lieblingsspieler?

Kylian Mbappé

Vorbild?

Inspiration kommt von vielen Seiten.

Deine Ziele für die Zukunft?

Ein stabiles Team mit überwiegend Einheimischen für die kommenden Jahre aufbauen. Ansonsten gesund bleiben, Familie und Fußball genießen.

by: René Dretnik

Fotocredit: privat