Re ne va plus: Nichts geht mehr im Kainacher Alpenstadion!

Details Dienstag, 01. September 2020 15:07

In der 1. Klasse West kommt es am 1. Spieltag zum Aufeinandertreffen des SV - ÖVG Kainach gegen den FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch. Die Partie war spannend und hart umkämpft. Was man sich eben unter einem Rundenschlager so vorstellt. Nach einer starken Darbietung in der zweiten Hälfte deutet alles auf einen Heimerfolg hin. Aber zum Schlusspfiff sollte es im Kainacher Alpenstadion nicht mehr kommen ...

Photocredit: Richard Purgstaller

In der 75. Minute kommt es zum Abbruch



Der erste Durchgang geht an die Gäste. Nach einem offenen Schlagabtausch ist es einmal mehr Martin Gründler, der in der 43. Minute für den 0:1-Halbzeitstand Sorge trägt. Aber nach dem Seitenwechsel zünden die Hausherren den Turbo. Gernot Sauer (58.), Stefan Schmölzer (64.) und Ewald Hutter (68.), schaffen es innerhalb von nur zehn Minuten, die Begegnung völlig auf den Kopf zu stellen - neuer Spielstand: 3:1. Dann aber gerät eine bis dorthin fair geführte Partie völlig aus den Fugen. Es kommt zu Rudelbildungen, die Situation wird für Schiedsrichter Ilija Perkosan mehr und mehr unüberschaubarer. Plötzlich liegt Torschütze Gründler am Boden, der dann in weiterer Folge sogar Anzeige bei der Polizei erstattet. Aber letztlich gehen die Meinungen, wie immer einer Auseinandersetzungen, auseinander. Das letzte Wort hat nun der Strafausschuss des Steirischen Fußballverbands.







by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten