1. FC Pistorf feiert deutlichen Erfolg gegen SV Kainach

Mit 0:3 verlor SV Hütter & Partner Kainach am vergangenen Samstag deutlich gegen 1. FC Raiffeisen Pistorf. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte 1. FC Pistorf den maximalen Ertrag. Die Revanche ist geglückt: SV Kainach hatte das Hinspiel gegen Pistorf mit 2:0 gewonnen.

Der Sieg war nie in Gefahr

Von Beginn an übten die Hausherren viel Druck aus und hatten bereits in der zweiten Minute durch Marco Höller eine gute Möglichkeit. In Minute 14 pfiff der Unparteiische einen Strafstroß, den David Stelzl ohne Probleme verwertete (15). In Minute 21 hatten die Hausherren großes Glück - ein Schuss von David Stelzl verfehlte das Tor nur um Haaresbreite. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte 1. FC Raiffeisen Pistorf auf 2:0 (35.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

In der Anfangsphase des zweiten Durchgangs kamen die Weststeirer zu einigen Möglichkeiten. Die beste Chance hatte Dinaj Besmir, er brachte die Kugel aber nicht im Tor unter. In ruhiges Fahrwasser brachte Pistorf sich, indem man das 3:0 erzielte (80.). Moritz Pickl trug sich in die Torschützenliste ein. Schlussendlich verbuchte 1. FC Raiffeisen Pistorf gegen SV Hütter & Partner Kainach einen überzeugenden Heimerfolg.

Die ersten 15 Minuten in Hälfte zwei gehörten den Gästen

1. FC Pistorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Pistorf machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang elf. In dieser Saison sammelte 1. FC Raiffeisen Pistorf bisher drei Siege und kassierte zehn Niederlagen.

Die Abwehrprobleme von SV Kainach bleiben akut, sodass die Gäste weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Wo bei Kainach der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 19 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich SV Hütter & Partner Kainach schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SV Kainach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für 1. FC Pistorf ist FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse (Samstag, 15:00 Uhr). Kainach misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von SG Mooskirchen/Voitsberg (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Bettina Zirngast, sportliche Leiterin Pistorf:

"Der Sieg war verdient. Von den Chancen her hätte er noch höher ausfallen können bzw. müssen. Bis auf die ersten 15 Minuten in der zweiten Hälfte waren wir nie in Gefahr, in dieser Phase hat sich der Gegner kurz aufgebäumt."

1. Klasse West: 1. FC Raiffeisen Pistorf – SV Hütter & Partner Kainach, 3:0 (2:0)

80 Moritz Pickl 3:0

35 Marco Hoeller 2:0

15 David Stelzl 1:0

Aufstellungen:

1. FC Raiffeisen Pistorf: Christopher Rene Wack, Lucas-Dorian Reiser, Robert Klug, David Stelzl, Sebastjan Pinter, Kilian Ulrich, Moritz Pickl, Stefan Lanzl, Marco Höller, Patrick Strohmaier, Thomas Stelzer (K)

Ersatzspieler: Mathias Karl Nussmüller, Paul Widmar, Justin Lukan, Sebastian Knappitsch, Sandro Kriebernegg, Martin Gedl

SV Hütter & Partner Kainach: Gerhard Birnstingl - Jakob Brand, Simon Strauß, Heimo Roschitz (K), Stefan Schriebl - Enzo Eisner, Ewald Hutter, Sebastian Haas - Bastian Kokelj, Daniel Bauer, Besmir Dinaj

Ersatzspieler: Jonas Reinprecht, Julian Koretic, Kevin Huber, David Neuhold, Christoph Lahm

