Herbe Pleite für St. Josef: Eine Halbzeit reicht für St. Andrä zum Sieg

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 12:41

USV St. Josef blieb gegen FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. FV St. Andrä/Höch ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen St. Josef einen klaren Erfolg.

Miha Kokol führt mit 19 Treffer die Torschützenliste in der 1. Klasse an

St. Andrä/Höch legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Christoph Reiterer aufhorchen (4./13.). Miha Kokol gelang ein Doppelpack (21./24.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Bis zum Schlusspfiff durch den Unparteiischen betrieb USV St. Josef nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten von FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen St. Josef hält FV St. Andrä/Höch auch in der Tabelle gut im Rennen. St. Andrä/Höch präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 49 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Gastgeber. Mit dem Sieg knüpfte FV St. Andrä/Höch an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch neun Siege und zwei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird St. Andrä/Höch die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Doppelpack von Christoph Reiterer

Trotz der Schlappe behält USV St. Josef den sechsten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Gottfried Sundl, Trainer St. Andrä:

"Eine sehr gute und spielerische erste Halbzeit reichte zu einem verdienten Sieg. Mit diesen drei Punkten haben wir den Herbst sehr gut abgeschlossen und uns eine gute Ausgangslage für die Rückrunde gelegt. "

1. Klasse West: FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch – USV St. Josef, 4:0 (4:0)

24 Miha Kokol 4:0

21 Miha Kokol 3:0

13 Christoph Reiterer 2:0

4 Christoph Reiterer 1:0

Startaufstellungen:

FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch: Stefan Pratter - Florian Strablegg, Thomas Potocnik, Christoph Stangl - Simon Kramberger, Tobias Temmel, Christoph Reiterer, Michael Muster (K), Maximilian Oberleitner, Aljaz Eferl - Miha Kokol

St. Josef: David Sitar, Jure Srnec, Martin Jovic, Stefan Lehrer (K), Astrit Krasniqi, Aziz Kanuric, Josip Segedi, Matthias Roth, Lukas Weber, Christian Sommer, Daniel Barbaric

by René Dretnik

Fotos: privat