St. Josef gut in Form

Details Montag, 17. April 2023 19:33

St. Josef setzte sich standesgemäß gegen SV Kainach mit 4:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von USV St. Josef. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Das Heimteam hatte mit 3:0 gewonnen.

Kainach geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Daniel Barbaric das schnelle 1:0 für St. Josef erzielte. Josip Segedi glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für USV St. Josef (30./41.). Der dominante Vortrag von St. Josef im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Für das 1:3 von SV Hütter & Partner Kainach zeichnete Daniel Bauer verantwortlich (84.). Barbaric gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für USV St. Josef (89.). Schlussendlich verbuchte St. Josef gegen SV Kainach einen überzeugenden Heimerfolg.

USV St. Josef ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die vierte Position vorgerückt. St. Josef knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte USV St. Josef acht Siege, drei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen.

Die Abstiegssorgen von Kainach sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Gäste schaffen es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 39 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich SV Hütter & Partner Kainach schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

St. Josef wandert mit nun 27 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SV Kainach gegenwärtig trist aussieht.

Nächster Prüfstein für USV St. Josef ist die Reserve von FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein (Samstag, 16:00 Uhr). Kainach misst sich am selben Tag mit FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Amar Zunkanovic, Trainer St. Josef:

"Eine sehr reife Leistung der Mannschaft. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht, haben zusätzlich bei 1:0 einen Elfer verschossen, sind aber ruhig geblieben und haben wenig zugelassen. Nichtsdestotrotz auch an Kainach ein Kompliment, die sich nie aufgegeben haben und unter ihrem Wert geschlagen wurden. Einziger Wermutstropfen war der Gegentreffer kurz vor dem Ende. Somit wären wir wieder ohne Gegentor geblieben. Kompliment an die ganze Mannschaft."

1. Klasse West: USV St. Josef – SV Hütter & Partner Kainach, 4:1 (3:0)

89 Daniel Barbaric 4:1

84 Daniel Bauer 3:1

41 Josip Segedi 3:0

30 Josip Segedi 2:0

7 Daniel Barbaric 1:0

