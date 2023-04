Kantersieg: SG Hengist macht es zweistellig

Details Montag, 24. April 2023 21:56

Einen furiosen 10:0-Heimsieg fuhr SG Hengist gegen die Reserve von SG Schilcherland Stainz ein. Die Überraschung blieb aus: Gegen SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring kassierte Schilcherland Stainz II eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte SG Hengist einen 1:0-Sieg für sich reklamiert.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Josip Malinac markierte in der dritten Minute die Führung. Durch ein Eigentor von Jeremias Tockner verbesserten die Heimischen den Spielstand auf 2:0 für sich (18.). Marco Haar legte in der 19. Minute zum 3:0 für SG Hengist nach. Christopher Schulter gelang ein Doppelpack (21./32.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Die Hausherren dominierten das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkten SG Schilcherland Stainz II bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein.

Den Vorsprung von SG Hengist ließ Schulter in der 52. Minute anwachsen. Haar schraubte das Ergebnis in der 59. Minute mit dem 7:0 für die Knittelfelder-Elf in die Höhe. Joshua Demirtas vollendete zum neunten Tagestreffer in der 69. Spielminute. Lukas Andreas Robier stellte schließlich in der 87. Minute den 10:0-Sieg für SG Hengist sicher. Mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen fuhr die junge Truppe der SG Hengist einen exorbitant hohen Sieg ein und SG Schilcherland Stainz II trat mit einer 0:10-Abfuhr die Heimreise an.

Die drei Punkte brachten für SG Hengist keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Sechs Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für SG Hengist, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Schilcherland Stainz II bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse West. Der Tabellenletzte ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 16:96 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und SG Schilcherland Stainz II hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto.

SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei 1. FC Raiffeisen Pistorf an. Einen Tag später empfängt SG Schilcherland Stainz II die Zweitvertretung von FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein.

1. Klasse West: SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring – SG SCHILCHERLAND Stainz II, 10:0 (5:0)

87 Lukas Andreas Robier 10:0

69 Joshua Demirtas 9:0

60 Daniel Steinwender 8:0

59 Marco Haar 7:0

52 Christopher Schulter 6:0

32 Christopher Schulter 5:0

21 Christopher Schulter 4:0

19 Marco Haar 3:0

18 Eigentor durch Jeremias Tockner 2:0

3 Josip Malinac 1:0

