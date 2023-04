Mooskirchen/Voitsberg II verdirbt USV Edelschrott die Laune

Details Montag, 17. April 2023 19:33

Die Reserve von Mooskirchen/Voitsberg spuckte USV Edelschrott in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 1:1-Remis ab. SG Mooskirchen/Voitsberg II gelang ein Achtungserfolg gegen den Favoriten, USV Raiffeisenbank Edelschrott. Das enge Hinspiel hatte Edelschrott durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Mooskirchen/Voitsberg II geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Michael Murg das schnelle 1:0 für USV Raiffeisenbank Edelschrott erzielte. Bastian Jereb traf zum 1:1 zugunsten von SG Mooskirchen/Voitsberg II (38.). Am Ende sicherte sich der Gastgeber mit diesem 1:1 einen Zähler.

Mooskirchen/Voitsberg II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz neun reicht die Bilanz von SG Mooskirchen/Voitsberg II derzeit nicht. Drei Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat Mooskirchen/Voitsberg II momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang SG Mooskirchen/Voitsberg II auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Sicherlich ist das Ergebnis für USV Edelschrott nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. An der Abwehr der Gäste ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 14 Gegentreffer musste Edelschrott bislang hinnehmen. Nur zweimal gab sich USV Raiffeisenbank Edelschrott bisher geschlagen. USV Edelschrott ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am kommenden Freitag tritt Mooskirchen/Voitsberg II bei FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch an, während Edelschrott einen Tag später SV Union St. Johann im Saggautal empfängt.

1. Klasse West: SG Mooskirchen/Voitsberg II – USV Raiffeisenbank Edelschrott, 1:1 (1:1)

38 Bastian Jereb 1:1

10 Michael Murg 0:1

