Gussmagg-Festspiele: USV Edelschrott im Torrausch

Details Sonntag, 09. April 2023 12:23

USV Raiffeisenbank Edelschrott kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:0-Erfolg davon. Das Heimteam hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel war 1. FC Raiffeisen Pistorf mit 1:5 krachend untergegangen.

Eine starke Leistung zeigte Peter Szabo, der sich mit einem Doppelpack für USV Edelschrott beim Trainer empfahl (6./38.). Mit der Führung für Edelschrott ging es in die Kabine. Für ruhige Verhältnisse sorgte Kevin Franz Gussmagg, als er das 3:0 für USV Raiffeisenbank Edelschrott besorgte (48.). Szabo (54.), Gussmagg (74.) und Stefan Dirnberger (80.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von USV Edelschrott aufkommen. Für 1. FC Pistorf war es ein Tag zum Vergessen. Daniel Greinix (82.), Gussmagg (87.) und Dirnberger (90.) machten das Unheil perfekt. Schließlich war auch der Torrausch von Edelschrott vorbei und Pistorf in Einzelteile zerlegt.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen 1. FC Raiffeisen Pistorf festigte USV Raiffeisenbank Edelschrott den zweiten Tabellenplatz. In der Defensive von USV Edelschrott griffen die Räder ineinander, sodass Edelschrott im bisherigen Saisonverlauf erst 13-mal einen Gegentreffer einsteckte. USV Raiffeisenbank Edelschrott knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte USV Edelschrott elf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Edelschrott erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Wann bekommen die Gäste die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen USV Raiffeisenbank Edelschrott gerät 1. FC Pistorf immer weiter in die Bredouille. 18:57 – das Torverhältnis von Pistorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von 1. FC Raiffeisen Pistorf alles andere als positiv. Für 1. FC Pistorf sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Nächster Prüfstein für USV Edelschrott ist die Zweitvertretung von Mooskirchen/Voitsberg (Samstag, 17:00 Uhr). Pistorf misst sich am selben Tag mit FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch (16:00 Uhr).

1. Klasse West: USV Raiffeisenbank Edelschrott – 1. FC Raiffeisen Pistorf, 9:0 (2:0)

90 Stefan Dirnberger 9:0

87 Kevin Franz Gussmagg 8:0

82 Daniel Greinix 7:0

80 Stefan Dirnberger 6:0

74 Kevin Franz Gussmagg 5:0

54 Peter Szabo 4:0

48 Kevin Franz Gussmagg 3:0

38 Peter Szabo 2:0

6 Peter Szabo 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei