Überraschung: St. Josef bringt FC Ehrenhausen herbe Pleite bei

Details Montag, 01. Mai 2023 20:18

In bester Verfassung zeigte sich der Tabellenführer nicht. USV St. Josef schickte FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse mit 3:0 vom Platz. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte St. Josef den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatte FC Ehrenhausen einen 3:1-Sieg für sich verbucht.

Keine 26 Minuten waren gespielt, da musste Aljaz Gersak von den Gästen den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte. Jure Srnec trug sich in der 28. Spielminute in die Torschützenliste ein. Ehrenhausen glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für USV St. Josef in die Kabinen. In der 49. Minute brachte Josip Segedi das Netz für St. Josef zum Zappeln. Christian Rohrbacher gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für das Heimteam (85.). Ein starker Auftritt ermöglichte USV St. Josef am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Ehrenhausen.

Die Trendkurve von St. Josef geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang sechs, mittlerweile hat man Platz zwei der Rückrundentabelle inne. Der Sieg über Ehrenhausen, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt USV St. Josef von Höherem träumen. In der Defensive von St. Josef griffen die Räder ineinander, sodass USV St. Josef im bisherigen Saisonverlauf erst 16-mal einen Gegentreffer einsteckte. St. Josef sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich USV St. Josef in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Nach 18 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse 42 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 67 Treffern stellt FC Ehrenhausen den besten Angriff der 1. Klasse West, jedoch kam dieser gegen St. Josef nicht voll zum Zug. Ehrenhausen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag trifft USV St. Josef auf die Reserve von SG SCHILCHERLAND Stainz, FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse spielt tags darauf gegen die Zweitvertretung von FC G&P-Enegietechnik Ligist.

1. Klasse West: USV St. Josef – FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse, 3:0 (1:0)

85 Christian Rohrbacher 3:0

49 Josip Segedi 2:0

28 Jure Srnec 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei