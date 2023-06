Serie von St. Josef hält - St. Andrä steigt trotzdem auf!

Details Montag, 12. Juni 2023 19:06

St. Josef gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann mit 4:2 gegen FV St. Andrä/Höch. Die Elf von Amar Zukanovic hat eine unglaubliche Serie abgeliefert und kein einziges Heimspiel in dieser Saison verloren. Trotz der Niederlage konnten die Gäste feiern, die Truppe von Coach Gottfried Sundl steigt als Zweiter in die Gebietsliga auf - musste aber trotzdem zittern, denn der Steirische Fussballverband wusste bis zum Schluss nicht, ob der Tabellenzweite mit aufsteigt.

Jetzt hat es der FV St. Andrä auch endlich geschafft und den Aufstieg in die Gebietsliga eingetütet!

350 Zuseher - davon zwei Fanbusse der Gäste - waren vor Ort

Ein rassiges Spiel wurde den 350 Besuchern am Sportplatz in St. Josef geboten. Die Gästefans, die mit zwei Bussen angereist waren sorgten für ausserordentliche Stimmung und durften bereits in der elften Minute jubeln. Miha Kokol brachte seinem die Führung. Josip Segedi ließ sich in der 27. Minute nicht zweimal bitten und verwertete per Kopf zum 1:1 für St. Josef. Dieser Treffer war sein 18. Saisontor.

Extase pur. Kokol zeigt warum er in Slowenien auch „Messi“ genannt wird und mit Hilfe des Abwehrspielers in Willi Orban Manier landet der Ball im Netz! dickerTicker, Ticker-Reporter

Aziz Kanuric brachte dem Gastgeber nach 37 Minuten die 2:1-Führung - die Gäste waren nun sichtlich geschockt. Zur Pause war USV St. Josef im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Spiel wird immer rassanter und hitziger. Auf der Tribüne brennen die ersten Bengalen. dickerTicker, Ticker-Reporter

Das 3:1 für St. Josef stellte abermals Kanuric sicher. Sein Treffer war ein besonderer Leckerbissen, er versenkte den Ball aus 40 Metern im Netz. In der 60. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In derselben Minute hatte Simon Kramberger von FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch die Ampelkarte kassiert - die Nerven lagen jetzt bei einigen Spielern blank.

St. Andrä zerbricht: Eine Flanke wird zum Tor. Jovic trifft. Mittlerweile in der ersten Klasse, da seine Zeit bei Real nicht erfolgreich war! dickerTicker, Ticker-Reporter

Für ruhige Verhältnisse sorgte Martin Jovic, als er das 4:1 für USV St. Josef besorgte (65.). War der Fisch nun endgültig geputz? Mitnichten - Kokol gelangte mit seinem verwerteten Strafstoß ein Doppelpack und er korrigierte das Zwischenresultat auf 2:4 (72.). An der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr. Am Schluss fuhr St. Josef gegen FV St. Andrä/Höch auf eigenem Platz einen 4:2-Sieg ein.

Tolle Serie von St. Josef - keine Heimniederlage in der gesamten Saison

USV St. Josef beendet die Saison mit Platz drei knapp hinter den Aufstiegsrängen und kann selbstbewusst auf das kommende Fußballjahr schauen. Dass die Offensive von St. Josef zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt USV St. Josef auf insgesamt 63 Treffer. Im gesamten Saisonverlauf holte St. Josef 14 Siege und fünf Remis und musste nur vier Niederlagen hinnehmen. USV St. Josef lehrt die Gegner schon lange das Fürchten. Zum Saisonabschluss ist St. Josef nun schon seit zwölf Spielen ungeschlagen.

St. Andrä/Höch rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem zweiten Tabellenplatz. Damit steigt der Gast in die Gebietsliga auf und peilt für die nächste Saison einen gesicherten Mittelfeldplatz an. Die Abschlussbilanz von FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch: stolze 14 Siege, sieben Remis und nur zwei Niederlagen.

Stimmen zum Spiel:

Amar Zukanovic, Trainer St. Josef:

"Über 90 Minuten war das ein verdienter Sieg. Die Fanbegleitung aus St. Andrä war unglaublich. So könnte man sich jedes Spiel vorstellen. Trotzdem wollten wir sie auf unserem Platz nicht feiern lassen. Wir haben die ganze Saison kein einziges Heimspiel verloren. So eine Rückrunde wie wir gespielt haben, muss man mit diesen geringen Möglichkeiten erst einmal stemmen. Die Mannschaft ist super zusammengewachsen, jedes Rad greift ineinander und der Zusammenerhalt innerhalb der Truppe ist sensationell. Der Verein hat das Herz am rechten Fleck, sowas findet man in den unteren Klassen kein zweites mal."

Gottfried Sundl, Trainer St. Andrä/Höch:

"Aufgrund unserer Ausgangssituation mit den vielen Abgängen war das eine super Saison für uns. Der Großteil der Mannschaft bleibt auch in der Gebietsliga, dort peilen wir einen gesicherten Mittelfeldplatz an und freuen uns schon auf die vielen Derbys (Preding, St. Nikolai, Wettmannstätten)."

1. Klasse West: USV St. Josef – FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch, 4:2 (2:1)

72 Miha Kokol 4:2

65 Martin Jovic 4:1

60 Aziz Kanuric 3:1

37 Aziz Kanuric 2:1

27 Josip Segedi 1:1

11 Miha Kokol 0:1

Startaufstellungen:

St. Josef: David Sitar, Maximilian Bretterklieber, Jure Srnec, Martin Jovic, Stefan Lehrer (K), Daniel Barbaric, Josip Segedi, Matthias Roth, Haris Mekic, Aziz Kanuric, Michael Schönthaler

Ersatzspieler: Michael Lesky, Nedim Hadzic, Adis Mustafic, Lukas Weber, Alexander Samitz, Philipp Harkam

FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch: Stefan Pratter - Florian Strablegg, Kevin Potocnik, Christoph Schweiger, Michael Rat, Christoph Stangl - Simon Kramberger, Tobias Temmel, Christoph Reiterer, Michael Muster (K) - Miha Kokol

Ersatzspieler: Hans Jürgen Kraner, Maximilian Haas , MSc, Thomas Potocnik, Pascal Ramschak, Stefan Florian Zirngast, Maximilian Oberleitner

