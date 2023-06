Derbysieg: SV St. Johann/S. lässt es richtig krachen

Details Sonntag, 04. Juni 2023 08:32

SV Union St. Johann im Saggautal setzte sich standesgemäß gegen 1. FC Raiffeisen Pistorf mit 4:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV St. Johann/S. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel hatte damit geendet, dass die Gäste den Heimvorteil in einen 3:1-Sieg umgemünzt hatten.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag 1. FC Pistorf bereits in Front. David Stelzl markierte in der vierten Minute die Führung. Florian Hartinger trug sich in der elften Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 18. Minute schoss St. Johann/S. das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Kurz vor der Pause schlendert das Spiel so dahin. Viele Ballverluste - hitzige Zweikämpfe und hier und da mal ein Abschluss. angi05, Ticker-Reporter

Hartinger schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.). Jure Vezonik baute den Vorsprung von SV Union St. Johann im Saggautal in der 67. Minute aus. Schlussendlich reklamierte SV St. Johann/S. einen Sieg in der Fremde für sich und wies Pistorf mit 4:1 in die Schranken.

Harte Zweikämpfe prägen zurzeit das Spiel. angi05, Ticker-Reporter

1. FC Raiffeisen Pistorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behalten die Gastgeber den elften Tabellenplatz bei. 23:78 – das Torverhältnis von 1. FC Pistorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Pistorf alles andere als positiv. 1. FC Raiffeisen Pistorf entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

St. Johann/S. befindet sich mit 38 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Zuletzt lief es erfreulich für SV Union St. Johann im Saggautal, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für 1. FC Pistorf ist die Reserve von SG Bärnbach/Köflach auf gegnerischer Anlage (Samstag, 17:00). SV St. Johann/S. misst sich zur selben Zeit mit der Zweitvertretung von SG Mooskirchen/Voitsberg.

1. Klasse West: 1. FC Raiffeisen Pistorf – SV Union St. Johann im Saggautal, 1:4 (1:2)

67 Jure Vezonik 1:4

48 Florian Hartinger 1:3

18 Juergen Scharz 1:2

11 Florian Hartinger 1:1

4 David Stelzl 1:0

