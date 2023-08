Kainach holt Klatsche bei SVU St. Stefan/St. ab

Details Montag, 14. August 2023 22:27

Mit 0:4 verlor SV Hütter & Partner Kainach am vergangenen Freitag deutlich gegen SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz. Die Elf von Coach Amar Zukanovic feierte somit einen Auftakt nach Maß und wurde ihrer Favoritenrolle vollstens gerecht.

Die neu formierte Mannschaft des SVU St. Stefan/St. erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Matthias Lichtenegger traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Jan Orend den Vorsprung des Gastgebers. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff überwand überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für St. Stefan (49.). SV Kainach wurde deutlich abgehängt, als SVU St. Stefan/St. auf 4:0 erhöhte (68.). Schließlich feierte St. Stefan gegen Kainach am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Am kommenden Sonntag tritt SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz bei USV St. Josef an, während SV Hütter & Partner Kainach zwei Tage zuvor die Zweitvertretung von ASK Voitsberg empfängt.

1. Klasse West: SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz – SV Hütter & Partner Kainach, 4:0 (2:0)

68 Nino Bretterklieber 4:0

49 Jan Orend 3:0

12 Jan Orend 2:0

2 Matthias Lichtenegger 1:0

Aufstellungen:

SVU Immo Resch KFZ Höller St. Stefan ob Stainz: Dominic Klug, Kevin Herunter, Matthias Lichtenegger, Maximillian Jöbstl, Nino Bretterklieber, Martin Pöschl, Manuel Konrad, Michael Pöschl, Jan Orend, Philipp Walch (K), Sebastian Vollmann

Ersatzspieler: Stephan Hiden, Thorsten Ruprechter, Thomas Mayer, Florian Lickl, Jakob Lickl, Andrei Daniel Kucharek

SV Hütter & Partner Kainach: Gerhard Birnstingl - Daniel Rietz, Sebastian Kanner, Heimo Roschitz (K), Stefan Schriebl - Enzo Eisner, Sebastian Haas, Kevin Leitner, Simon Strauß - Kevin Wölkard, Besmir Dinaj

Ersatzspieler: Jonas Reinprecht, Kevin Hallawath, Bastian Kokelj, Lukas Rompold, Christoph Lahm

by René Dretnik

