Doch noch eine klare Angelegenheit - SVU St. Stefan/St. dreht das Spiel

Details Samstag, 26. August 2023 00:20

In einem fesselnden Duell zwischen dem SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz und der SG Schurian Consulting Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II setzte sich St. Stefan ob Stainz letztlich mit einem deutlichen 5:2-Sieg durch. Das Spiel, das einige Wendungen und Tore bot, war geprägt von einer spannenden Auseinandersetzung zwischen dem Titelfavoriten und dem Underdog.

Nino Bretterklieber traf zum 3:2

Zwischendurch roch es nach Überraschung - am Ende setzte sich der Favorit dennoch durch

Die SG Schurian Consulting Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II begann das Spiel vielversprechend und ging durch Fabio Schnabel in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Doch St. Stefan ob Stainz ließ sich nicht beeindrucken und antwortete schnell. Maximillian Joebstl erzielte in der 32. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1.

Die Heimelf von Coach Amar Zukanovic konnte ihre Dynamik beibehalten und Matthias Lichtenegger brachte sie in der 38. Minute mit 2:1 in Führung. Dennoch ließen die Auswärtigen nicht locker und Fabio Schnabel erzielte in der 41. Minute erneut den Ausgleich, diesmal zum 2:2.

Die zweite Halbzeit war geprägt von intensivem Wettbewerb und kämpferischem Spiel beider Teams. In der 60. Minute gelang Nino Bretterklieber der Durchbruch für St. Stefan ob Stainz und er brachte sie mit 3:2 in Führung. Die Spannung stieg, als eine Gelb-Rote Karte für Marko Papesch in der 84. Minute das Spiel weiter aufheizte.

Nach der Gelb-Roten Karte war der Bann endgültig gebrochen

In den Schlussminuten setzten die Hauherren ihre Überlegenheit fort. Jan Orend erhöhte in der 88. Minute auf 4:2 und baute den Vorsprung aus. Die Krönung des Sieges gelang Christoph Kalthuber in der 94. Minute mit dem fünften Treffer für die Gastgeber.

Das Spiel war ein Beispiel für den unberechenbaren Charakter des Fußballs. Obwohl der Underdog zwischenzeitlich vielversprechend auftrat, konnte der Titelfavorit am Ende seine Überlegenheit zeigen. Die 5:2-Sieg von St. Stefan ob Stainz war das Ergebnis ihrer Entschlossenheit und ihrer Fähigkeit, auf das Spiel zu reagieren und es zu ihren Gunsten zu gestalten.

Nächster Prüfstein für St. Stefan ist SV Union St. Johann im Saggautal (Samstag, 15:00 Uhr). Kitzeck/1.FC Leibnitz/Großklein II misst sich am selben Tag mit der Reserve von ASK Voitsberg (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Nino Bretterklieber - Spieler St.Stefan

"Wir haben uns gegen die junge Kitzecker Partie lange schwer getan, weil wir nicht in die Partie gefunden haben, großes Lob an die junge Partie, die hat das sehr gut und diszipliniert gemacht. Bester Mann war Tormann Wiedner der die Kitzecker mit tollen Paraden lange im Spiel gehalten hat."

1. Klasse West: SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz – SG Schurian Consulting Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II, 5:2 (2:2)

94 Christoph Franz Kalthuber 5:2

88 Jan Orend 4:2

60 Nino Bretterklieber 3:2

41 Fabio Schnabel 2:2

38 Matthias Lichtenegger 2:1

32 Maximillian Joebstl 1:1

22 Fabio Schnabel 0:1

Aufstellungen:

SVU Immo Resch KFZ Höller St. Stefan ob Stainz: Dominic Klug, Matthias Lichtenegger, Stephan Hiden, Maximillian Jöbstl, Nino Bretterklieber, Martin Pöschl, Manuel Konrad, Nico Frieser, Michael Pöschl, Jan Orend, Philipp Walch (K)



Ersatzspieler: Kevin Herunter, Thorsten Ruprechter, Michael Herk, Christoph Franz Kalthuber, Stefan Burtscher, Andrei Daniel Kucharek



Trainer: Amar Zukanovic

SG Schurian Consulting Kitzeck/1.FC Leibnitz/Großklein II: Michael Wiedner - Markus Baumann, Christoph Wiedner, Matthias Josef Hafner - Julian Aldrian, Patrick Habith, Marco Papesch (K), Marius Urschler - Mario Pöltl, Fabio Schnabel, Josua Haußmann



Ersatzspieler: Dominik Zirngast, Tim Reiterer, Manuel Oswald, Dominik Lieleg, Simon Edler, Paul Stephan Vorraber



Trainer: DI (FH) Jochen Riedl

by René Dretnik

Foto: privat

