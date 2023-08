USV Edelschrott überflügelt SV St. Johann/S. in der Tabelle

Details Montag, 28. August 2023 22:43

In einem packenden Fußballspiel trafen der USV Raiffeisenbank Edelschrott und der SV Union St. Johann im Saggautal aufeinander und lieferten den Zuschauern 90 Minuten voller Spannung und Leidenschaft.

Die Heimmannschaft, der USV Raiffeisenbank Edelschrott, begann das Spiel entschlossen und suchte früh den Weg in die Offensive. Die ersten Chancen des Spiels gehörten den Gastgebern, doch die Abwehr des SV Union St. Johann im Saggautal hielt stand. In der 35. Minute konnte der Druck der Edelschrott-Mannschaft jedoch nicht mehr abgewehrt werden: Mittelfeldspieler Andreas Dreyer fand eine Lücke in der Abwehr und erzielte das 1:0 für sein Team.

Die Führung gab dem USV Raiffeisenbank Edelschrott sichtlich Auftrieb, und sie kontrollierten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit. Die Gäste aus St. Johann im Saggautal versuchten jedoch, sich zurück ins Spiel zu kämpfen, und die Abwehr der Edelschrott-Mannschaft musste einige Male auf der Hut sein, um den Ausgleich zu verhindern.

In der zweiten Halbzeit steigerte sich der SV Union St. Johann im Saggautal und drängte verstärkt auf den Ausgleich. Dieser gelang schließlich in der 67. Minute: Stürmer Mario Pölzl nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Gastgeber und erzielte das 1:1. Die Freude der Gästefans war deutlich zu spüren, während die Edelschrott-Fans gespannt auf die Reaktion ihrer Mannschaft warteten.

Und die Reaktion folgte nur wenige Minuten später: In der 70. Minute eroberte der USV Raiffeisenbank Edelschrott den Ball in der Nähe des Strafraums des SV Union St. Johann im Saggautal. Stürmer Wolfgang Harrer war zur Stelle und zog aus gut 20 Metern ab – der Ball schlug unhaltbar im Tor ein, und die Gastgeber gingen erneut in Führung.

In der verbleibenden Spielzeit kämpfte der SV Union St. Johann im Saggautal verzweifelt um den Ausgleichstreffer, während der USV Raiffeisenbank Edelschrott seine Abwehr stabilisierte und geschickt die Führung verteidigte. Am Ende blieb es beim 2:1 für die Gastgeber, die somit den knappen Vorsprung über die Ziellinie brachten.

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für den USV Raiffeisenbank Edelschrott, der durch eine starke Teamleistung und effektive Torausbeute überzeugte. Der SV Union St. Johann im Saggautal zeigte ebenfalls eine kämpferische Leistung, musste jedoch am Ende die knappe Niederlage hinnehmen. Die Zuschauer wurden mit einem intensiven Fußballspiel belohnt, das bis zur letzten Minute für Spannung sorgte.

Nächster Prüfstein für Edelschrott ist die Zweitvertretung von SG Bärnbach/Köflach (Samstag, 17:00 Uhr). SV Union St. Johann im Saggautal misst sich am selben Tag mit SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz (15:00 Uhr).

1. Klasse West: USV Raiffeisenbank Edelschrott – SV Union St. Johann im Saggautal, 2:1 (1:0)

70 Wolfgang Harrer 2:1

67 Mario Poelzl 1:1

35 Andreas Dreyer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.